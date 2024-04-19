Під час візиту на Донеччину Президент Володимир Зеленський залишив свій автограф на стелі, що знаходиться на в’їзді до області.
Відповідне фото очільник держави розмістив у Телеграмі.
«Наша Донеччина. Наші воїни. Наші волонтери. Український народ. Усі, хто захищає нашу державу, її незалежність – життя України. Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила й не підкорилась окупанту. І завжди маємо берегти памʼять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла. Незалежність наша – це люди наші, їхня сила, дух усіх, хто у 2014 році та 24 лютого обрав для себе шлях сміливості – шлях України», – прокоментував Президент.
President of Ukraine, Volodymyr #Zelensky, visited the #Donetsk region.— KyivPost (@KyivPost) April 19, 2024
📷: Volodymyr Zelensky / Telegram pic.twitter.com/JUjfut9P0Y
Подробиці візиту Зеленського на Донеччину
Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину провів нараду щодо безпекової ситуації та оглянув будівництво фортифікаційних споруд.
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Про це очільник держави повідомив у Телеграмі.
«На Донеччині провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей», - поінформував він.
Президент заслухав доповіді Командувача об’єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля, голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції.
«Оглянув будівництво фортифікацій – максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку», - зауважив він.
Крім того, Зеленський відвідав українських захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
«Сьогодні – Донеччина. Відвідав наших захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Поспілкувався з бійцями, відзначив державними нагородами. Дякую за службу і захист України! Наша держава пишається тим, що має таких воїнів», – йдеться у дописі.
Військовослужбовці оновили стелу на в'їзді у Донецьку область
Наприкінці березня військовослужбовці оновили стелу на в'їзді у Донецьку область і встановили там прапори підрозділів, що боронять схід України.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
«Вони дуже цінні, бо на них – особливі слова, кольори й знаки. Прапори тих бригад, батальйонів і підрозділів Сил оборони, які героїчно боронять Донеччину від російського окупанта і дають гідну відсіч кровожерливим ворогам, встановлені на металевих жердинах», - зазначили у службі зав’язків з громадськістю 9-го армійського корпусу.
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