«Наша Донеччина. Наші воїни. Наші волонтери. Український народ. Усі, хто захищає нашу державу, її незалежність – життя України. Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила й не підкорилась окупанту. І завжди маємо берегти памʼять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла. Незалежність наша – це люди наші, їхня сила, дух усіх, хто у 2014 році та 24 лютого обрав для себе шлях сміливості – шлях України», – прокоментував Президент.

Під час візиту на Донеччину Президент Володимир Зеленський залишив свій автограф на стелі, що знаходиться на в’їзді до області.

Подробиці візиту Зеленського на Донеччину

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину провів нараду щодо безпекової ситуації та оглянув будівництво фортифікаційних споруд.

Більше по темі Зеленський про знищення Трипільської ТЕС: у нашої ППО лишилося нуль ракет Президент України стверджує, що в української ППО закінчились ракети для захисту критичного об’єкту інфраструктури

Про це очільник держави повідомив у Телеграмі.

«На Донеччині провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей», - поінформував він.

Президент заслухав доповіді Командувача об’єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля, голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції.

Advertisement

«Оглянув будівництво фортифікацій – максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку», - зауважив він.

Крім того, Зеленський відвідав українських захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

«Сьогодні – Донеччина. Відвідав наших захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Поспілкувався з бійцями, відзначив державними нагородами. Дякую за службу і захист України! Наша держава пишається тим, що має таких воїнів», – йдеться у дописі.

Військовослужбовці оновили стелу на в'їзді у Донецьку область

Наприкінці березня військовослужбовці оновили стелу на в'їзді у Донецьку область і встановили там прапори підрозділів, що боронять схід України.

Advertisement

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Фото: Генштаб ЗСУ

«Вони дуже цінні, бо на них – особливі слова, кольори й знаки. Прапори тих бригад, батальйонів і підрозділів Сил оборони, які героїчно боронять Донеччину від російського окупанта і дають гідну відсіч кровожерливим ворогам, встановлені на металевих жердинах», - зазначили у службі зав’язків з громадськістю 9-го армійського корпусу.