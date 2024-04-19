Речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що загалом безпекова ситуація у Чорному морі залишається стабільною. Виходи РФ в море досить короткі, і вони в принципі не спостерігаються. 

Про це він сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини".

“За понад пів року підтверджених фактів застосування крилатих ракет у нас є два. Тому відповідно сказати, що якось зараз змінюється ситуація, я наразі не готовий”, - повідомив Плетенчук.

Advertisement

Він зауважив, що російські ракетоносії в море не виходять через неможливість їх використовувати. Водночас виробництво крилатих ракет Росія не припиняє.

“Щодо виходів в море ми не підтверджуємо, виходів в море не було, особливо ракетоносіїв. І, звісно, якби вони могли, вони б їх застосовували. Тому що вони застосовують усі наявні можливості, і морські платформи для запуску крилатих ракет не використовуються з однієї причини — вони бояться їх втратити, вони бояться, що їх буде знищено", - зауважив речник.

Плетенчук пояснив, що саме через небезпеку ураження ракетоносії РФ перебувають в гавані, гавань закрита, фактично перекрито до неї вхід. Скоріш за все, РФ так само виробляє ці ракети самостійно.

Advertisement

"Так, звісно, що проблеми з логістикою вони колись мають вирішити в тому Новоросійську. А основна проблема — це фактично відсутність кранів, які можуть завантажувати ці "Калібри". Проте для того, щоб їх застосувати, тим більше масово, треба вийти в море. І треба вийти на відповідні ділянки, з яких мають відбуватись запуски”, - підсумував речник.

За інформацією Плетенчука, в останньому випадку, коли ворог застосовував “Калібри”, пуски відбувались з підводного човна.

“Ці субмарини покинути акваторію не можуть, то можна сказати, що вони тут “замкнені””, - додав Плетенчук.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Палата представників США провела перше успішне голосування за пакет із допомогою Україні Міжнародні відносини
Палата представників США провела перше успішне голосування за пакет із допомогою Україні
Київ Пост
7 хвилин тому
Російська армія завдала ракетного удару по Одещині: є постраждалий Ракетні обстріли
Російська армія завдала ракетного удару по Одещині: є постраждалий
Київ Пост
12 хвилин тому
В Україні рекордно збільшилась кількість шахраїв
В Україні рекордно збільшилась кількість шахраїв
Київ Пост
30 хвилин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній У Запоріжжі визначили переможців конкурсу бізнес-ідей
Далі » Російська армія завдала ракетного удару по Одещині: є постраждалий