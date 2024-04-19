Речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що загалом безпекова ситуація у Чорному морі залишається стабільною. Виходи РФ в море досить короткі, і вони в принципі не спостерігаються.

Про це він сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини".

“За понад пів року підтверджених фактів застосування крилатих ракет у нас є два. Тому відповідно сказати, що якось зараз змінюється ситуація, я наразі не готовий”, - повідомив Плетенчук.

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Він зауважив, що російські ракетоносії в море не виходять через неможливість їх використовувати. Водночас виробництво крилатих ракет Росія не припиняє.

“Щодо виходів в море ми не підтверджуємо, виходів в море не було, особливо ракетоносіїв. І, звісно, якби вони могли, вони б їх застосовували. Тому що вони застосовують усі наявні можливості, і морські платформи для запуску крилатих ракет не використовуються з однієї причини — вони бояться їх втратити, вони бояться, що їх буде знищено", - зауважив речник.

Плетенчук пояснив, що саме через небезпеку ураження ракетоносії РФ перебувають в гавані, гавань закрита, фактично перекрито до неї вхід. Скоріш за все, РФ так само виробляє ці ракети самостійно.

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"Так, звісно, що проблеми з логістикою вони колись мають вирішити в тому Новоросійську. А основна проблема — це фактично відсутність кранів, які можуть завантажувати ці "Калібри". Проте для того, щоб їх застосувати, тим більше масово, треба вийти в море. І треба вийти на відповідні ділянки, з яких мають відбуватись запуски”, - підсумував речник.

За інформацією Плетенчука, в останньому випадку, коли ворог застосовував “Калібри”, пуски відбувались з підводного човна.

“Ці субмарини покинути акваторію не можуть, то можна сказати, що вони тут “замкнені””, - додав Плетенчук.