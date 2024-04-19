Пообіді російська армія завдала ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару чоловік дістав осколкових поранень.

19:45 Росіяни вдарили ракетами по морському порту "Південний", що розташований в Одеській області, - Зеленський

Президент України на засіданні Ради Україна-НАТО заявив, що кілька ракет влучили по портовій інфраструктурі, не лише українській, але й по сінгапурській".

17:05 Вдень російська армія атакувала Одещину балістикою, намагаючись знищити промисловий потенціал регіону, російські окупаційні війська вдарили по припортовій інфраструктурі, - повідомили у Силах оборони півдня України.

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На жаль, є возгоряння та постраждалі. Інформація уточнюється.

16:28 "Є пошкодження припортової інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано", - повідомив очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

Армія РФ завдала удару по Дніпропетровщині: є поранені
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Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару росіян є двоє потерпілих

Крім того, він вчергове закликав жителів Одещини оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Комбінована атака на Одещину в ніч на 19 квітня

Вночі російські війська атакували Одеську область ракетами та ударними дронами. Ціллю атаки була критична інфраструктура регіону. 

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На щастя, люди не постраждали. Правоохоронці фіксують наслідки удару.

 

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