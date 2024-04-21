З 25 по 28 квітня у Києві пройде книжковий фестиваль «Книжкова країна». 

У ньому візьмуть участь найбільші українські видавництва, письменники, літературні критики, блогери та відомі зірки. 

Заплановані зустрічі з авторами, майстер-класи та розважальна програма для дітей. 

У неділю 28 квітня соціальний проєкт «Україна без сміття» разом з видавництвом Kalamar організують розважальну зону для дітей. 

Дітям розкажуть про сортування сміття та збереження довкілля 

Розважально-пізнавальний намет буде розташований у зоні майстер-класів між павільйонами №4 і №8

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Тут можна буде не тільки погратися та відпочити, а й навчитися нового. 

Організатори готують для дітей настільні ігри на екотематику, вчитимуть сортувати сміття та покажуть як складати мозаїку з кришечок від пляшок.

Також буде виставка гаджетів з 60-90-х років, яка здивує кожну сучасну дитину.

28 квітня відбудуться майстер-класи зі створення колажів

Об 11:00 і 13:00 заплановані два мистецькі майстер-класи Cut the Waste, де діти створюватимуть колажі з журналів та газет.

Аби взяти участь, потрібно попередньо зареєструватися. Кількість учасників обмежена.

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Також на цій локації діятиме акція: якщо ви принесете 5 книжок російською мовою на переробку, зможете взяти участь у розіграші гри про сортування. 

Для учасників ігор та вікторин обіцяють цінні призи. 

Де розташована дитяча зона?

Фестиваль «Книжкова країна» на ВДНГ (проспект Академіка Глушкова, 1, Київ).

Дитяча зона - між павільйонами №4 і №8.

28 квітня з 11:00 до 15:00.

Вхід на фестиваль і на локацію вільний.  

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