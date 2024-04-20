Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів як вдалося збити російський літак Ту-22МЗ.

За його словами, українські військові тиждень чатували у засідці, перш ніж приземлити ворожий бомбардувальник.

«Тиждень була, скажімо так, сама «засідка». Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж», - пояснив керівник ГУР в інтерв'ю ВВС Україна.

Українські військові вперше збили літак дальньої авіації

Кирило Буданов уточнив, що літак вразили на відстані 308 км. Для цього використали «ті ж прийоми і ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50».

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За даними ГУР, у росіян ще є літаки такого виду.

Але, переконаний Буданов, після збиття Ту-22М3 «трошки легше» буде Одесі.

Керівник розвідки пояснив, що ці бомбардувальники застосовували ракети Х-22, які не могла перехопити українська ППО. Це ракети радянської розроби, їхня точність не велика. Тому, за словами Буданова, більшість цивільних будівель у місті зруйнували саме Х-22.

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Очільник ГУР МО зазначив, що тепер росіянам доведеться знайти нові рубежі пуску X-22. Для запуску ракет по Одесі вони зможуть застосовувати лише наземні комплекси й ракети з дальньої авіації та моря.

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«Х-22, я сподіваюся, більше не побачать», - припустив керівник ГУР в інтерв'ю ВВС Україна.

Російський ТУ-22М3 приземлили з ЗРК С-200

19 квітня Головне управління розвідки спільно з Повітряними силами знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який атакував Україну.

За даними джерел Kyiv Post, російський літак збили з ЗРК С-200.

Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Як повідомив представник української розвідки Андрій Юсов, після збиття російського Ту-22М3 другий літак, який летів за ним, розвернувся. А це означає, що окупанти не змогли випустити по Україні низку ракет.