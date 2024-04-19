Палата представників США схвалила правило для голосування пакета законопроєктів з іноземною допомогою. Зокрема, він містить пункт про передачу понад $60 млрд для України, що дає можливість для подальших процедурних кроків.

Голосування відбулося в першій половині пʼятниці, передає The Hill.

Перше голосування Палати представників за допомогу для України

«Палата схвалила правило для голосування пакета іноземної допомоги з результатом 316 проти 94 голосів»,- зазначається в повідомленні.

Зазначимо, що це відкрило можливість для початку дебатів по чотирьох законопроєктах із допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також гуманітарною допомогою Газі та іншим регіонам.

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Таким чином, нижня палата зробила впевнений крок до остаточного голосування по всьому пакету законопроєктів, запланованого на суботу.

У США оприлюднили тексти законопроєктів про допомогу для України, Ізраїлю і Тайваню

Республіканці у Палаті представників 17 квітня оприлюднили тексти трьох законопроєктів, які передбачають фінансову допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню, повідомляє CBS News.

Більше по темі У Microsoft зафіксували перші спроби російських хакерів вплинути на вибори президента в США Останнім часом кіберзлочинці з РФ активізували спроби вплинути на майбутні вибори президента у США шляхом поширення суперечливих повідомлень.

Згідно з текстами законопроєктів, передбачається:

26,4 мільярда доларів на підтримку Ізраїлю;

60,8 мільярда доларів на підтримку України;

8,1 мільярда доларів на протидію Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з мільярдами доларів для Тайваню.

Крім того, очікується публікація четвертого законопроєкту, спрямованого на вирішення інших пріоритетних питань зовнішньої політики Республіканської партії, зокрема, продаж заморожених активів російських олігархів, запровадження суворіших санкцій проти Росії, Китаю та Ірану.

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Допомога США Україні

У своїй колонці для The Wall Street Journal президент США Джо Байден укотре закликав законодавців, зокрема з Республіканської партії, якнайшвидше схвалити додаткову військову допомогу для України та Ізраїлю.

Раніше Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу розвідувального співтовариства та високопосадовців Держдепу і Пентагону щодо ситуації в Україні закликав Конгрес терміново надати допомогу Києву.