Оновлено 12:00 У МВС назвали ім'я поліцейського, який загинув на Вінниччині Загиблий під час нічного нападу поліцейський - Максим Зарецький. Йому було 20 років. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ. У секторі реагування патрульної поліції він прослужив півтора року.

Вночі невідомі розстріляли поліцейських на Вінниччині Один з правоохоронців загинув. Йому було 20 років. Його напарник поранений. Сталося це близько другої ночі у Гайсинському районі. За даними поліції, правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки документів. Advertisement В автівці було двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. «Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений», - повідомили в поліції. Поліція шукає підозрюваних у розстрілі поліцейських На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Правоохоронці повідомили, що встановили підозрюваних осіб. «Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції», - додали у відомстві.

Глава МЗС відреагував на розстріл поліцейських Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що цьому злочину немає виправдання. «Неважливо хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону», - написав Ігор Клименко. Advertisement