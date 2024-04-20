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У МВС назвали ім'я поліцейського, який загинув на Вінниччині

Загиблий під час нічного нападу поліцейський - Максим Зарецький. Йому було 20 років. 

З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ.

У секторі реагування патрульної поліції він прослужив півтора року.

Вночі невідомі розстріляли поліцейських на Вінниччині

Один з правоохоронців загинув. Йому було 20 років. 

Його напарник поранений.

Сталося це близько другої ночі у Гайсинському районі. 

За даними поліції, правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки документів. 

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В автівці було двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. 

«Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений», - повідомили в поліції.  

Поліція шукає підозрюваних у розстрілі поліцейських

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Правоохоронці повідомили, що встановили підозрюваних осіб. 

«Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції», - додали у відомстві. 

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Глава МЗС відреагував на розстріл поліцейських 

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що цьому злочину немає виправдання. 

«Неважливо хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону», - написав Ігор Клименко.

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Він додав - ця трагедія показує, що тилу для поліцейських немає.

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