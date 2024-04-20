Оновлено 12:00
У МВС назвали ім'я поліцейського, який загинув на Вінниччині
Загиблий під час нічного нападу поліцейський - Максим Зарецький. Йому було 20 років.
З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ.
У секторі реагування патрульної поліції він прослужив півтора року.
Вночі невідомі розстріляли поліцейських на Вінниччині
Один з правоохоронців загинув. Йому було 20 років.
Його напарник поранений.
Сталося це близько другої ночі у Гайсинському районі.
За даними поліції, правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки документів.
В автівці було двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських.
«Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений», - повідомили в поліції.
Поліція шукає підозрюваних у розстрілі поліцейських
На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Правоохоронці повідомили, що встановили підозрюваних осіб.
«Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції», - додали у відомстві.
Глава МЗС відреагував на розстріл поліцейських
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що цьому злочину немає виправдання.
«Неважливо хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону», - написав Ігор Клименко.
Він додав - ця трагедія показує, що тилу для поліцейських немає.
Коментарі (0)