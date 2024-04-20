У ніч на суботу дрони масовано атакували територію Росії.
Російське Міноборони стверджує нібито вдалося збити та перехопити 50 безпілотників. Традиційно Москва звинувачує у всьому Київ.
Безпілотники атакували 8 російських областей
Росіяни пишуть, що більшість дронів начебто збили над територією Бєлгородської області.
10 – над Брянською областю.
8 - над Курською, 2 - над Тульською областю та по одному - над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей.
Пожежі та вибухи: що відомо про масовану атаку дронів на Росію
У Бєлгородській області писали про вибухи біля міста Старий Оскіл.
Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про атаку на село Істобне Губкінського міського округу.
У селі Пороз Грайворонського міського округу, за словами Гладкова, загинули два місцевих мешканці.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомляв про пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури.
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Очільник Калузької області Владислав Шапша повідомив, що у Малоярославецькому районі внаслідок вибуху безпілотника в районі електропідстанції було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
У Смоленській області дрони атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Кардимівському районі.
Губернатор Василь Анохін запевнив, що безпілотники було збито. Однак через падіння уламків загорілися ємності з паливно-мастильними матеріалами.
Про атаку безпілотників також писав губернатор Курської області Роман Старовойт. Він стверджує, що російська ППО збила щонайменше п'ять БпЛА.
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