У ніч на суботу дрони масовано атакували територію Росії. Російське Міноборони стверджує нібито вдалося збити та перехопити 50 безпілотників. Традиційно Москва звинувачує у всьому Київ. Безпілотники атакували 8 російських областей Росіяни пишуть, що більшість дронів начебто збили над територією Бєлгородської області. 10 – над Брянською областю. 8 - над Курською, 2 - над Тульською областю та по одному - над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей. Advertisement Пожежі та вибухи: що відомо про масовану атаку дронів на Росію У Бєлгородській області писали про вибухи біля міста Старий Оскіл.

Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про атаку на село Істобне Губкінського міського округу. У селі Пороз Грайворонського міського округу, за словами Гладкова, загинули два місцевих мешканці. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомляв про пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури. Більше по темі АНАЛІЗ: Чи дійсно у квітні 2022 року мирна угода між Росією та Україною вислизнула крізь пальці? Минулого літа Владімір Путін згадав про «мирну угоду» 2022 року, яку, за його словами, Україна «відкинула». Нещодавно розголошені документи підтверджують, що певним чином він має рацію.

Очільник Калузької області Владислав Шапша повідомив, що у Малоярославецькому районі внаслідок вибуху безпілотника в районі електропідстанції було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. У Смоленській області дрони атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Кардимівському районі. Advertisement Губернатор Василь Анохін запевнив, що безпілотники було збито. Однак через падіння уламків загорілися ємності з паливно-мастильними матеріалами.