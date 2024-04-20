Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмеження на азартні ігри в інтернеті.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», - йдеться в указі. 

В Україні посилять контроль за азартними іграми в інтернеті

Документ передбачає обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу та блокування нелегальних сайтів. 

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Протягом місяця Уряд має: 

  • розробити обмеження для реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;
  • заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця азартних ігор в інтернеті та визначити ліміт гри на добу;
  • зобовʼязати організатора азартних ігор встановлювати ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого обмеження не частіше як раз на місяць;
  • запровадити державну систему онлайн-моніторингу.

Онлайн-казино для військових обмежать 

Крім того, на час дії воєнного стану пропонується заборонити доступ до казино військовослужбовцям. 

В указі йдеться, що головнокомандувач ЗСУ та військове керівництво мають невідкладно заборонити військовослужбовцям мати доступ до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у мережі Інтернет.

СБУ протягом двох місяців повинна провести перевірки організаторів азартних ігор. 

Проблема онлайн-казино в ЗСУ

Наприкінці березня на сайті Офісу президента з’явилася петиція із закликом обмежити доступ до азартних ігор, зокрема онлайн-казино, для військових. 

Автор петиції - військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко - пояснював, що для багатьох військових азартні ігри стали чи не єдиним способом справитись зі стресом. Він наголосив, що це викликає залежність у воїнів, чим і користується гральний бізнес. 

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Ініціатор заборони писав, що через ігроманію деякі бійці потрапляють у серйозні борги та навіть здають в ломбарди дрони та тепловізори. 

Kyiv Post поспілкувався із багатьма військовими з різних підрозділів. Всі вони підтвердили, що ця проблема справді існує в армії. Втім, не є настільки поширеною, як про це повідомляли деякі телеграм-канали та ЗМІ.

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