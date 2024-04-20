Проросійська румунська партія "Альянс союзу румунів" (AUR) найближчим часом може здійснити низку антиукраїнських інформаційних провокацій, про що Kyiv Post повідомили джерела в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони.

Як вказують джерела, мета подібної дезінформаційної кампанії - створити враження "утисків прав" румунів в Україні.

Проросійська румунська партія "Альянс союзу румунів" може готувати провокації в Україні

Співрозмовник зауважив, що в рамках підготовки до пропагандистської операції функціонери АУР зараз здійснюють опитування священників з сіл у Чернівецькій, Закарпатській та Одеській областях, де проживає значна кількість етнічних румунів.

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Також пропагандисти здійснюють опитування родин чоловіків, які наразі воюють в Силах Оборони України.

"Ця операція - частина внутрішньої румунської політичної гри, проте іміджево це може зіграти проти України", - пояснює на умовах анонімності співрозмовник у спецслужбах.

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"Своєю чергою це може нагнітати ситуацію з тими ж блокуваннями транзиту, провокуючи таким чином протестні настрої", - додає він.

За даними джерел, подібну інформаційну кампанію також здійснюють представники болгарської партії "Відродження" на території Одеської області у селах, які переважно населені етнічними болгарами.

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За провокаціями може стояти Росія

Як вказує джерело в українській розвідці, така синхронізація обох спецоперацій свідчить про їхню вірогідну координацію з боку Кремля з метою ускладнити геополітичне становище України.

Торік Financial Times писало, що в Румунії набирає популярності ультраправа партія AUR, яка стала головною опозиційною силою країни.

Як наголошувало видання, AUR, що в перекладі з румунської означає "золото", скористалася наростаючими антиукраїнськими настроями і пропагандою дезінформації, щоб збільшити свою підтримку серед виборців після виборів 2019 року приблизно до 20 відсотків.

"Будучи раніше маргінальною партією, яка очорняла етнічну угорську меншину, AUR зараз переключила увагу і зосередилася на Україні, заявивши, що війна "не наша", і закликаючи уряд припинити допомогу Києву", - йшлося у матеріалі.

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Партія також виступає проти транзиту через Румунію сільськогосподарської продукції з України. AUR також проти того, аби Бухарест продовжував постачати зброю до Києва і приймав у себе українських пілотів, які тренуються на винищувачах F-16.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
Юлія Струк
Юлія Струк
Юлія Струк - редактор новин та кореспондент Kyiv Post. Раніше працювала парламентським редактором, журналістом та редактором стрічки новин. Спеціалізувалася на тематиках роботи Верховної Ради, Кабміну та силових структур.
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