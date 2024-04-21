До України прибула ще одна партія військової допомоги з Литви. Про таке повідомили в Міністерстві оборони країни.
Литва передала Україні літак L-39ZA «Альбатрос»
Цього разу Україна отримала бойовий літак L-39ZA Albatros.
Штурмовик доправили в розібраному вигляді.
«Ми передали українським збройним силам легкий бойовий літак L-39ZA Albatros у розібраному вигляді», - йдеться у повідомленні.
Цей штурмовик раніше використовували в литовській армії для підготовки пілотів. Офіцери вчилися управляти винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.
🇱🇹🇺🇦Today, another shipment of Lithuanian military aid reached Ukraine. We delivered a disassembled light attack aircraft L-39ZA "Albatros" to the Ukrainian Armed Forces. L-39ZA "Albatros" was used in @LTU_Army to train fighter control officers, ensuring pilots' combat readiness. pic.twitter.com/sS3STsu8N2— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) April 20, 2024
Літак «Альбатрос»: у чому його особливість
Літак L-39ZA, який отримала Україна, розрахований на бойове навантаження в 1100 кілограмів, має чотири вузли підвіски, на які можуть чіплятись блоки під некеровані реактивні снаряди або ж авіабомби.
Крім цього, до складу озброєння L-39ZA входить також 23-мм двоствольна авіаційна гармата ГШ-23Л з боєзапасом в 150 пострілів.
Про це пише видання Defense Express.
Зазначається, що це навчально-бойовий літак на базі L-39C, який по факту можна використовувати як легкий штурмовик.
Як використовуватимуть його в Україні, залежатиме від рішення Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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