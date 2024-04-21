До України прибула ще одна партія військової допомоги з Литви. Про таке повідомили в Міністерстві оборони країни. 

Литва передала Україні літак L-39ZA «Альбатрос»

Цього разу Україна отримала бойовий літак L-39ZA Albatros.

Штурмовик доправили в розібраному вигляді. 

«Ми передали українським збройним силам легкий бойовий літак L-39ZA Albatros у розібраному вигляді», - йдеться у повідомленні.

Цей штурмовик раніше використовували в литовській армії для підготовки пілотів. Офіцери вчилися управляти винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.

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Літак «Альбатрос»: у чому його особливість 

Літак L-39ZA, який отримала Україна, розрахований на бойове навантаження в 1100 кілограмів, має чотири вузли підвіски, на які можуть чіплятись блоки під некеровані реактивні снаряди або ж авіабомби. 

Крім цього, до складу озброєння L-39ZA входить також 23-мм двоствольна авіаційна гармата ГШ-23Л з боєзапасом в 150 пострілів.

Про це пише видання Defense Express. 

Зазначається, що це навчально-бойовий літак на базі L-39C, який по факту можна використовувати як легкий штурмовик.

Як використовуватимуть його в Україні, залежатиме від рішення Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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