Цей штурмовик раніше використовували в литовській армії для підготовки пілотів. Офіцери вчилися управляти винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.

До України прибула ще одна партія військової допомоги з Литви. Про таке повідомили в Міністерстві оборони країни.

Літак «Альбатрос»: у чому його особливість

Літак L-39ZA, який отримала Україна, розрахований на бойове навантаження в 1100 кілограмів, має чотири вузли підвіски, на які можуть чіплятись блоки під некеровані реактивні снаряди або ж авіабомби.

Крім цього, до складу озброєння L-39ZA входить також 23-мм двоствольна авіаційна гармата ГШ-23Л з боєзапасом в 150 пострілів.

Про це пише видання Defense Express.

Зазначається, що це навчально-бойовий літак на базі L-39C, який по факту можна використовувати як легкий штурмовик.

Як використовуватимуть його в Україні, залежатиме від рішення Командування Повітряних Сил ЗСУ.