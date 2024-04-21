Ситуація в Часовому Яру на Донеччині контрольована. 

Про це сказав речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону. 

За його словами, росіян у місті немає. 

Часів Яр під контролем Збройних сил України

«Часів Яр тримається.. Ситуація контрольована, противника в місті немає. Штурмові групи заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують за підтримки дронів, артилерії. Також останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає як ФАБами, так і КАБами цивільну інфраструктуру, позиції наших захисників», - розповів Волошин. 

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За його словами, для обстрілу Часового Яру та Бахмутського напрямку російська армія використовує боєприпаси північнокорейського та китайського виробництва. 

Тактика росіян в районі Часового Яру

У районі Часового Яру росіяни застосовують тактику повітряного бомбардування - як це було в Авдіївці. Окупанти скидають багато авіабомб.

Про це пише британська розвідка.

«Це узгоджене повітряне бомбардування. І ця тактика повторена з кампанії в Авдіївці», - йдеться в повідомленні.

Водночас у Міноборони Британії кажуть, що росіяни просуваються тут дуже повільно. 

«Часів Яр міцно укріплене і розташоване на підвищенні», - резюмують в розвідці. 

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Росія хоче захопити Часів Яр до 9 травня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що російське керівництво наказало своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.  

За словами Сирського, ворог намагається прорвати оборону західніше Бахмута, аби вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас, та захопити Часів Яр. 

Це дозволило б окупантам створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

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