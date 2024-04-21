Зранку в окупованому Севастополі пролунали вибухи. 

Окупаційна влада заявила нібито відбили атаку на один із кораблів. 

Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв визнав, що під ударом опинилося російське судно. 

Вибухи в Севастополі: окупанти заявили про збиття протикорабельної ракети

«Вранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили атаку протикорабельної ракети. Від уламків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували», - написав представник окупаційної влади. 

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Водночас у соцмережах публікують відео з ймовірного місця удару. 

На кадрах можна побачити дим. Автор стверджує, що «ракета влучила у пароход».

Кримські пабліки повідомляють, що у Сухарній бухті Севастополя, ймовірно, поцілили по російському рятувальному судну «Коммуна».

Однак, це не офіційна іформація. 

«Коммуна» - найстаріше судно ВМФ РФ і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні і виконує бойові завдання.

Масована атака українських дронів на російські регіони

Напередодні Україна атакувала дронами електропідстанції та нафтобазу в РФ. 

Про це Kyiv Post розповіли джерела в українських спецслужбах.

Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського ВПК.

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За словами співрозмовників, було уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі. 

У суботу зранку російське Міноборони повідомило нібито їм вдалося збити та перехопити 50 дронів. Під ударом опинилося 8 російських областей. 

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