Зранку в окупованому Севастополі пролунали вибухи.
Окупаційна влада заявила нібито відбили атаку на один із кораблів.
Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв визнав, що під ударом опинилося російське судно.
Вибухи в Севастополі: окупанти заявили про збиття протикорабельної ракети
«Вранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили атаку протикорабельної ракети. Від уламків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували», - написав представник окупаційної влади.
Водночас у соцмережах публікують відео з ймовірного місця удару.
На кадрах можна побачити дим. Автор стверджує, що «ракета влучила у пароход».
Кримські пабліки повідомляють, що у Сухарній бухті Севастополя, ймовірно, поцілили по російському рятувальному судну «Коммуна».
Однак, це не офіційна іформація.
«Коммуна» - найстаріше судно ВМФ РФ і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні і виконує бойові завдання.
Масована атака українських дронів на російські регіони
Напередодні Україна атакувала дронами електропідстанції та нафтобазу в РФ.
Про це Kyiv Post розповіли джерела в українських спецслужбах.
Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського ВПК.
За словами співрозмовників, було уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі.
У суботу зранку російське Міноборони повідомило нібито їм вдалося збити та перехопити 50 дронів. Під ударом опинилося 8 російських областей.
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