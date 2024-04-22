Уряд Латвії 23 квітня розгляне пропозицію про поступову відмову від використання російської мови як другої іноземної в системі загальної середньої освіти, повідомляє Delfi.

Наразі в латвійських школах англійська вивчається як перша обов'язкова іноземна мова з початку навчання. Другу іноземну мову діти починають опановувати ближче до завершення початкової школи. Хоча теоретично їм можна обирати французьку, німецьку чи інші мови, на практиці через брак відповідних викладачів, у близько половині шкіл другою іноземною пропонують саме російську.

Advertisement

За інформацією Міністерства освіти і науки Латвії, в деяких навчальних закладах альтернативи російській мові як другій іноземній просто не існує.

Пропоновані міністерством зміни передбачають, що починаючи з 2026-2027 навчального року, школи матимуть поступово замінювати російську мову як другу іноземну на вивчення однієї з офіційних мов Євросоюзу, країн Європейської економічної зони або іноземних мов, визначених міжурядовими освітніми угодами. Російська мова до цього переліку не входить.

Перехід відбуватиметься поступово зі збільшенням кількості уроків нової іноземної мови в 5 класі порівняно з 4 класом.

Advertisement

Повідомляється, що під час публічного обговорення цієї ініціативи міністерство отримало понад 300 звернень з критикою, переважно від приватних осіб. Основні причини незгоди - невиправдане обмеження права дітей вивчати рідну російську мову та неприпустимість відмови від її викладання з політичних мотивів.