Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України під час діяльності на тимчасово окупованій території півдня країни виявили та знищили 152-міліметрову самохідну артилерійську установку російських окупантів "Гіацинт-С".

Про успішну операцію повідомило Командування Сил спецоперацій ЗСУ у Facebook.

Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на південному напрямку виявили позицію ворожої корпусної самохідної гармати 2С5 "Гіацинт-С". Координати цілі оперативно передали ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони України.

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Після кількох пострілів, зроблених російською САУ, її повністю знищили високоточним вогнем реактивної системи залпового вогню HIMARS. Таким чином, завдяки злагодженим діям розвідувальних підрозділів та артилерії чергова одиниця важкого озброєння окупантів була успішно виведена з ладу.