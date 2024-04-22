Протягом тижня перед голосуванням за надання допомоги Україні спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опинився перед складним вибором: або відхилити розгляд цього питання, що означає ризик втратити посаду, або підтримати його, можливо, наразившись на гнів частини республіканців, пише CNN.

За інформацією видання, нападу Ірану на Ізраїль Джонсон мав розмову з лідером демократів у Палаті Гакімом Джеффрісом. Спікер заявив про готовність сприяти просуванню іноземної допомоги, попри спротив деяких республіканців, навіть якщо через це він ризикує втратити посаду.

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Складні дискусії про допомогу між республіканцями

Минулого вівторка Джонсон був насправді дуже знервований, за словами його оточення, спікер "переживав справжні духовні муки та молився за правильний вибір". Його друг Майкл Маккол розповів, що спікер "розривався між спробами зберегти посаду й вчинити правильно".

У повідомленні до колег-республіканців перед публікацією тексту законопроєкту, Джонсон говорив про те, наскільки «важливий відгук і дискусія всередині партії». Втім, публічно Джонсон, був ще більш відвертим.

«Моя філософія полягає в тому, щоб робити правильні речі і нехай карти ляжуть так, як має бути. Якби я діяв через страх перед звільненням, я б ніколи не зміг робити свою роботу. Серйозно, історія розсудить нас за те, що ми робимо сьогодні. Зараз критичний час", - сказав Джонсон минулої середи.

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«Я можу прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше, але я роблю тут те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання допомоги Україні зараз є критично важливим», – додав спікер.

Що вплинуло на еволюцію поглядів Джонсона

На зміну поглядів Джонсона, який раніше був проти фінансування України, вплинули розмови з критиками республіканської політики національної безпеки, зокрема з ексдержсекретарем Майком Помпео.

На Джонсона мала дуже потужний вплив доповідь директора ЦРУ Білла Бернса про жахливу ситуацію в Україні та глобальні наслідки бездіяльності США.

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Вона справила величезне враження на Джонсона, який усвідомив, що доля західної демократії лежить на його плечах.

Крім того, старший син спікера нещодавно вступив до військово-морської академії. "Я б волів відправляти в Україну набої, а не американських хлопців, серед яких може бути й мій син", - говорить Джонсон.

Зрештою, Палата представників ухвалила пакет зовнішньої допомоги на $95 млрд, включно з $61 млрд для України, попри опір 112 республіканців.