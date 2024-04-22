22 квітня начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня став капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Про це він  повідомив Укрінформ.

«Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України», - сказав Плетенчук.

До вказаного призначення Плетенчук був речником ВМС України.

Чому замінили керівника об’єднаного пресцентру ОК «Південь»

Раніше понад 140 представників українських ЗМІ звернулися до вищого військового керівництва країни з вимогою замінити керівницю об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталію Гуменюк.

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За словами медійників, їхній діяльності перешкоджали на цьому напрямку. Причина - постійні заборони висвітлювати воєнні злочини Російської Федерації в зоні відповідальності військовослужбовиці. 19 квітня Гуменюк звільнили з посади.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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