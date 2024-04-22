Час оцінити, що саме країни-члени ЄС можуть зробити для додаткових військових поставок в Україну. Про це перед зустріччю Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, яка відбудеться в Люксембурзі, сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми маємо зустріч міністрів закордонних справ і міністрів оборони. Маємо зробити акцент на спроможності країн-членів ЄС збільшити підтримку для України. Ми вже робили багато попереджень, надсилали листи, просили їх сказати, що ми можемо ще зробити.

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Нам потрібно більше боєприпасів, більше ракетних установок і боєприпасів до них, тому що установки ППО без перехоплювачів – це як рушниця без патронів. Тож нам потрібно і те, і те", - сказав Боррель.

Він зауважив, що ЄС працює, щоб наростити допомогу для України кожного дня, а не лише в день зустрічі міністрів. Проводять аналіз поточної ситуації, оцінку потреб, здійснюють контакт із країнами-членами, розсилають усі необхідні запити.

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Як країни ЄС можуть відповісти на потреби України

Сьогодні, за словами високого представника ЄС, прийшов день, щоб зважити, що можуть зробити країни-члени, аби відповісти на потреби України.

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«Нам потрібно поставити перехоплювачі для батарей, які вони (українці – ред.) вже мають, та збільшити кількість таких батарей. Треба подивитися, що скажуть країни-члени. У Брюсселі ми не маємо таких засобів, їх мають країни-члени. Як це відбудеться – я не можу сказати до зустрічі, але розповім після неї», - додав Боррель, відповідаючи на запитання преси.

Він зауважив, що серед інших важливих питань, які розглядатимуть сьогодні європейські урядовці – розвиток ситуації на Близькому Сході та в Судані.

Минулого тижня відбулася зустріч Європейської ради, під час якої глави держав та урядів ЄС погодили політичне рішення щодо необхідності термінового збільшення допомоги для України.

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Сьогодні, 22 квітня, у Люксембурзі міністри закордонних справ і міністри оборони країн ЄС під час спільної зустрічі шукатимуть шляхи для практичної реалізації такого політичного рішення.

ЄС робить недостатньо для того, щоб захистити Україну – Боррель

Європейський Союз робить недостатньо для того, щоб захистити Україну від спроб Росії знищити українські міста з використанням ракет і керованих бомб, тож має терміново надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Про це під час виступу на європейському форумі Nueva Economia Forum заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Він зауважив, що ЄС має приділяти більше уваги не лише майбутньому відновленню України, а й тому, як запобігти її руйнації зараз. Тому що найкращим шляхом, щоб менше витрачати на відновлення, є витрачати більше для запобігання руйнуванням.