Військово-морські сили України повідомили, що російське рятувальне судно було виведене з ладу внаслідок повітряного удару по Севастополю, де розташована база Чорноморського флоту РФ.

Корабель "Комуна" затонув рано вранці 21 квітня, повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у Facebook.

Він додав, що це допоміжне судно було в експлуатації з 1913 року.

Близько третини Чорноморського військово-морського флоту Росії було знищено за 26 місяців, повідомила інформаційна агенція Reuters із посиланням на представників Збройних сил України.

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Плетенчук сказав, що "це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму".

За відсутності власного військово-морського флоту, Київ імпровізував свої високоточні атаки на російські військові кораблі за допомогою ракет "Нептун" і власних морських дронів.

Флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва" був потоплений у квітні 2022 року. Відповідальність за це взяли на себе військова розвідка та Служба безпеки України.

Російське рятувальне судно "Комуна" було пошкоджене 21 квітня біля Кримського півострова. (Фото з відкритих джерел)

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Зеленський та голова Офісу президента відзначили прогрес у наданні допомоги Україні з боку США

Президент України Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак висловили глибоку вдячність за ухвалення американського законопроєкту, який передбачає надання Україні допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів.

"У нас буде шанс на перемогу", — сказав президент у трихвилинному інтерв'ю американському національному мовнику NBC News. – Американці не фінансують війну в Україні, вони захищають свободу".

Палата представників ухвалила свій власний законопро'кт після кількох місяців зволікання з аналогічним законопроєктом, який ухвалив Сенат.

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Єрмак сказав в інтерв'ю CNN в Атланті, що нещодавно прийнятий законопроєкт, який ще має пройти затвердження в Сенаті, "збільшує наші шанси на перемогу над агресором, особливо зараз, коли ми бачимо, що Росія готується до нового наступу".

Якщо Сенат не внесе поправок до законопроєкту, він буде поданий на підпис президенту Джо Байдену, після чого набуде чинності.

Спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) чинив опір і прив'язував допомогу Україні до питання безпеки кордонів, замість того, щоб просувати допомогу Україні як окремий законопроєкт.

Україна, яка значною мірою залежить від американської допомоги, була змушена поступатися територіями російським військам через зменшення запасів боєприпасів.

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Минулого тижня директор ЦРУ Вільям Бернс попереджав, що Україна "може програти на полі бою до кінця 2024 року".

Президент України Володимир Зеленський 21 квітня. (Фото: Офіс президента України)

Збройні сили України: 21 квітня відбулося 65 бойових зіткнень на фронті

На 1000-кілометровій лінії фронту України більшість російських обстрілів були зосереджені здебільшого в Донецькій області та на Бахмутському напрямку, повідомили Збройні сили України (ЗСУ) на своїй сторінці у Facebook.

Того ж дня було перехоплено дві російські крилаті ракети Х-59.

Активність спостерігалася на північному сході Харківської області, але не біля Куп'янська, який вважається воротами до Харкова, другого за чисельністю населення міста України.

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"Наступальних (штурмових) дій на Куп'янському напрямку противник не вів", — повідомили в ЗСУ. – Під артилерійський та мінометний вогонь потрапили понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області".

Український солдат 21 квітня. (Фото: Генеральний штаб Збройних сил України)

До "Дня перемоги" Росія спробує захопити стратегічне місто Часів Яр – Зеленський

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Росія прагне захопити Часів Яр – стратегічно важливе місто в Донецькій області – до Дня перемоги над нацизмом у Європі, який у Росії святкують 9 травня. Воно розташоване за 15 кілометрів на захід від Бахмута, який росіяни захопили в травні 2023 року.

21 квітня Президент України Володимир Зеленський сказав у трихвилинному інтерв'ю американському національному мовнику NBC News:

"Нещодавно я відвідав цей регіон. Поспілкувався з солдатами. Солдати кажуть, що їм не вистачає обладнання. Їм потрібно боротися з російськими розвідувальними безпілотниками, які, по суті, керують артилерією. А нам потрібні артилерійські снаряди. Сподіваюся, ми зможемо втриматися, зброя прийде вчасно, і ми дамо відсіч ворогу, і тоді зламаємо плани Російської Федерації".