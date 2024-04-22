Під час пресконференції очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що у Польщі не має резервів для передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot, але допомагатиме Києву іншими засобами для захисту неба.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо йдеться про батареї Patriot, то ми не маємо такої можливості (щоб передати Україні – ред.)”, - сказав Туск.

Він зазначив, що одна з батарей Patriot, яка розгорнута поблизу Ряшева, є в розпорядженні американської армії. Він підкреслив, що вона не належить Польщі, а захищає хаб, звідки західна допомога надходить до України.

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“Коротко кажучи, ми не маємо в резерві батарей Patriot, і всі це розуміють. Разом з Києвом усі знають, що ми своє завдання виконали на шістку, якщо йдеться про підтримку України, також технікою і ППО”, - сказав польський прем’єр.

Він наголосив, що для України й усієї Європи безпечна й добре озброєна Польща також дуже важлива, адже є “бастіоном для захисту не лише своїх кордонів”.

“Але існують також інші види озброєння, які допомагають Україні захищати небо, і тут Польща й надалі залишатиметься активною”, - запевнив Туск.

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Він не уточнив, про яку зброю йдеться.

Польські фермери припинили протест перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ»

Сьогодні о 13.00 завершилась акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин», яка тривала з 9 лютого.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

«За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин», яка тривала з 9 лютого. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Польщі закликав мітингувальників припинити блокаду кордону з Україною

Польська влада не може допустити блокування руху на пунктах пропуску, аби не завдавати шкоди Україні, цитує "Польське радіо" прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

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Після саміту Європейської ради в Брюсселі очільник уряду розповів про вкрай складну ситуацію, в якій опинилась Україна після останніх російських обстрілів. За словами прем'єр-міністра Польщі, найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни.

«Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні...Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи», — додав Туск.