Під час зустрічі віцепремʼєр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова з Координаційною групою G7+ з підтримки енергетичного сектору України сторони домовились про джерела фінансування, варіанти перерозподілу наявних ресурсів та пошук доступного обладнання для відновлення електрогенерації України.

Про це повідомили у Мінвідновленні.

G7 допоможуть Україні у відновленні енергетичного сектору

«Представники країн «Великої сімки» зазначили, що з урахуванням атак Росії на українську енергосистему, критично важливо оперативно реагувати на ситуацію. Для цього представники Координаційної групи G7+ під головуванням Італії домовились про визначення доступних та нових джерел фінансування, варіанти перерозподілу існуючих ресурсів, негайний пошук доступного обладнання для відновлення генерації електроенергії», - йдеться в повідомленні.

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Більше по темі Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 26 квітня Очільниця Міноборони Нідерландів анонсувала 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Була також визначена необхідність залучення експертів приватного сектору для консультацій з ремонту та переходу до розподілених рішень виробництва енергії.

Наголошується, що під час зустрічі українська сторона представила план модернізації та захисту генеруючих потужностей для споживачів у межах підготовки до опалювального сезону.

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«Координаційна група G7+ з питань енергетики в Україні забезпечує координацію дій партнерів у режимі реального часу, щоб оперативно реагувати на критичні потреби. Ми надзвичайно вдячні за їхню величезну підтримку, особливо зараз, коли ми потребуємо ефективної та негайної допомоги. Зосередив увагу партнерів на необхідності відновлення опалення та підвищення захисту нашої енергетичної системи… Підготовка до опалювального сезону в нинішніх умовах — серйозний виклик для всієї країни», - зазначив Кубраков.

Росіяни пошкодили енергооб'єкти у п'яти областях – Укренерго

У ніч на 11 квітня російська армія завдала нового масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Російськими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.