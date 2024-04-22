Близько 16:40 російська армія атакувала Харків. У місті пролунала серія вибухів.
"Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає", - повідомив міський голова Ігор Терехов.
Він зазначив, що у місті є перебої із сигналом цифрового телебачення та вчергове закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко опублікував відео влучання у телевежу.
Війська РФ завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури в Харкові ракетою Х-59, повідомила Харківська обласна прокуратура.
«За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 ЗС РФ завдали ракетний удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59», - йдеться у повідомленні.
Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: дев'ятеро загиблих, багато поранених (оновлюється)
Вночі Росія атакувала Україну сімома дронами та трьома ракетами: скільки збила ППО
У ніч проти 22 квітня Росія атакувала Україну сімома ударними дронами типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) та трьома зенітними керованими ракетами С-300 та С-400 з тимчасово окупованої Донеччини, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
У результаті бойової роботи Сили оборони знищили п’ять ударних безпілотників, а близько 7:00 – дрон оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
"В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено п’ять ударних БпЛА, а близько 7:00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі безпілотники збито на Одещині", — йдеться в дописі Олещука.
Росія обстрілює міста України
20 квітня російські війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Окупанти влучили у приватний будинок. Там загинув літній чоловік.
Ще однією жертвою росіян став 50-річний цивільний. Він загинув під час прильоту по приватному домоволодінню. Також російські війська поцілили у 9-поверхівку.
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