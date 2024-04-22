Близько 16:40 російська армія атакувала Харків. У місті пролунала серія вибухів.

"Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає", - повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що у місті є перебої із сигналом цифрового телебачення та вчергове закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко опублікував відео влучання у телевежу.