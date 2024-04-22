З метою розвитку обізнаності учнів українських шкіл про права та свободи людини Асоціація інноваційної та цифрової освіти за підтримки Ради Європи в межах проєкту «Посилення соціального захисту в Україні» та Офісу Омбудсмана України розпочинає масштабний проєкт навчання українських учнів правам дитини згідно з Європейською соціальною хартією (ЄСХ).

Мета проєкту - формування у здобувачів освіти обізнаності у своїх соціальних правах, закріплених в ЄСХ, формування первинних навичок захисту своїх прав та залучення до правозахисної діяльності, спрямованої на імплементацію європейських соціальних стандартів в України.

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Подробиці про спеціальний урок

Фахівці Асоціації розробили для учнів 5-11 класів спеціальний навчальний урок, який отримав офіційний гриф Міністерства освіти і науки України для можливості викладання у закладах освіти, а для вчителів, що проводитимуть цей урок, розробили курс підвищення кваліфікації, за проходження якого освітяни отримають 0,5 кредиту ЄКТС. Урок вже почали впроваджувати в школах з квітня 2024 року.

Гасло проєкту: «Українці знатимуть свої права зі школи».

Запропоновані теми факультативного уроку дають змогу:

  • сформувати в учнів навички та вміння користуватися своїми соціальними правами, захищеними ЄСХ, виходячи з їхніх інтересів, здібностей і цінностей;
  • використовувати національні та європейські механізми забезпечення своїх соціальних прав;
  • об'єктивно аналізувати та критично оцінювати зміни в законодавстві України;
  • розглядати та обмірковувати свої цінності, грамотно розставляти пріоритети в навчанні, кар’єрі та особистому житті;
  • розглядати можливості отримання юридичної освіти та перспективи залученості до правозахисної діяльності.

У межах уроку підійматимуться такі теми: соціальні права дитини, соціальні права сімей, право на освіту, трудові права дітей, права дітей з вразливих категорій.

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Кожне заняття триває урок (1 академічну годину) і має інформаційну та практичну складову. До кожної теми дібрані практичні завдання, які забезпечують особистісне включення кожного здобувача освіти темою: презентації теоретичного матеріалу, вирішення практичних кейсів-задач, аналіз ситуацій, тематичні творчі завдання, рольові ігри тощо. Це дасть змогу краще засвоїти матеріал та сформувати відповідні вміння та навички. 

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«Лише знаючи свої права, можна запобігти їх порушенню і боротися за їх дотримання, а тому реалізація такого проєкту є вкрай важливою для кожного українця, особливо для молодого покоління. Проєкт відкриє нові можливості для розвитку обізнаності учнів про свої права та свободи»– зазначив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Голова Офісу Ради Європи в Україні Мачей Янчак повідомив, що Рада Європи рада підтримати цей проєкт. З його допомогою учні дізнаються більше про соціальні права в контексті Європейської соціальної хартії та про механізм їхнього моніторингу та захисту. Цей проєкт охопить усі регіони України. Вже у найближчий час навчання пройдуть 10 000 учнів та 3 000 учителів.

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«Даний проєкт став першим кроком у рамках Глобальної ініціативи ментальної та культурної трансформації українців до демократичних цінностей, яку ми ініціювали спільно з Офісом Омбудсмена України. Наразі ми готуємо багато потужних заходів, які дозволять громадянам нашої країни підвищити власні навички з медіаграмотності, вільно оволодіти іноземними мовами, використовувати тільки легальний аудіо- та відеоконтент, сформувати нульову толерантність до корупції тощо»– заявила виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка Мережі Українських Освітніх Хабів Марія Богуслав.

Курс підвищення кваліфікації для освітян «Основні права та принципи “Європейської соціальної хартії”» у мультимедійному форматі SCORM можуть пройти не тільки освітяни, а і всі охочі безплатно за посиланням.

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