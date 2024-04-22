Фахівці Асоціації розробили для учнів 5-11 класів спеціальний навчальний урок, який отримав офіційний гриф Міністерства освіти і науки України для можливості викладання у закладах освіти, а для вчителів, що проводитимуть цей урок, розробили курс підвищення кваліфікації, за проходження якого освітяни отримають 0,5 кредиту ЄКТС. Урок вже почали впроваджувати в школах з квітня 2024 року.

Мета проєкту - формування у здобувачів освіти обізнаності у своїх соціальних правах, закріплених в ЄСХ, формування первинних навичок захисту своїх прав та залучення до правозахисної діяльності, спрямованої на імплементацію європейських соціальних стандартів в України.

З метою розвитку обізнаності учнів українських шкіл про права та свободи людини Асоціація інноваційної та цифрової освіти за підтримки Ради Європи в межах проєкту «Посилення соціального захисту в Україні» та Офісу Омбудсмана України розпочинає масштабний проєкт навчання українських учнів правам дитини згідно з Європейською соціальною хартією (ЄСХ).

Запропоновані теми факультативного уроку дають змогу:

сформувати в учнів навички та вміння користуватися своїми соціальними правами, захищеними ЄСХ, виходячи з їхніх інтересів, здібностей і цінностей;

використовувати національні та європейські механізми забезпечення своїх соціальних прав;

об'єктивно аналізувати та критично оцінювати зміни в законодавстві України;

розглядати та обмірковувати свої цінності, грамотно розставляти пріоритети в навчанні, кар’єрі та особистому житті;

розглядати можливості отримання юридичної освіти та перспективи залученості до правозахисної діяльності.

У межах уроку підійматимуться такі теми: соціальні права дитини, соціальні права сімей, право на освіту, трудові права дітей, права дітей з вразливих категорій.

Advertisement

Кожне заняття триває урок (1 академічну годину) і має інформаційну та практичну складову. До кожної теми дібрані практичні завдання, які забезпечують особистісне включення кожного здобувача освіти темою: презентації теоретичного матеріалу, вирішення практичних кейсів-задач, аналіз ситуацій, тематичні творчі завдання, рольові ігри тощо. Це дасть змогу краще засвоїти матеріал та сформувати відповідні вміння та навички.

Advertisement

«Лише знаючи свої права, можна запобігти їх порушенню і боротися за їх дотримання, а тому реалізація такого проєкту є вкрай важливою для кожного українця, особливо для молодого покоління. Проєкт відкриє нові можливості для розвитку обізнаності учнів про свої права та свободи», – зазначив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Голова Офісу Ради Європи в Україні Мачей Янчак повідомив, що Рада Європи рада підтримати цей проєкт. З його допомогою учні дізнаються більше про соціальні права в контексті Європейської соціальної хартії та про механізм їхнього моніторингу та захисту. Цей проєкт охопить усі регіони України. Вже у найближчий час навчання пройдуть 10 000 учнів та 3 000 учителів.

Advertisement

«Даний проєкт став першим кроком у рамках Глобальної ініціативи ментальної та культурної трансформації українців до демократичних цінностей, яку ми ініціювали спільно з Офісом Омбудсмена України. Наразі ми готуємо багато потужних заходів, які дозволять громадянам нашої країни підвищити власні навички з медіаграмотності, вільно оволодіти іноземними мовами, використовувати тільки легальний аудіо- та відеоконтент, сформувати нульову толерантність до корупції тощо», – заявила виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка Мережі Українських Освітніх Хабів Марія Богуслав.

Курс підвищення кваліфікації для освітян «Основні права та принципи “Європейської соціальної хартії”» у мультимедійному форматі SCORM можуть пройти не тільки освітяни, а і всі охочі безплатно за посиланням.