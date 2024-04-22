За підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що перші постачання артилерійських боєприпасів в Україну за «снарядною» ініціативою уряду Чеської Республіки очікуються наприкінці травня - на початку червня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Коли Україні варто очікувати боєприпаси

За його словами, передача цих боєприпасів є складовою двоєдиного завдання ЄС у прискоренні поставок в Україну артилерійських боєприпасів та спроможностей протиповітряної оборони.

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«Ми не маємо забувати про нестачу боєприпасів калібру 155 мм для ведення бойових дій. Багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси по усьому світові. Перші поставки надійдуть наприкінці травня і до перших (чисел) червня», - сказав Боррель.

При цьому він зазначив, що інші країни продемонстрували готовність брати участь у німецькій ініціативі з пошуку систем ППО для України.

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Боррель привітав той факт, що ряд країн ЄС висловили намір зробити конкретні внески в забезпечення протиповітряних спроможностей України, включаючи пускові установки та перехоплювачі до них, а також у постачання Україні артилерійських боєприпасів, відповідно до чеської та німецької ініціатив.

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Ці дві цілі - поставки систем ППО та артилерійських снарядів - залишаються пріоритетом для Європейського Союзу та потребують чіткої координації зусиль між країнами-членами, сказав високий представник ЄС.

Близько 20 країн світу виділили кошти на 500 тис снарядів для України у межах ініціативи Чехії

Раніше Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що близько 20 країн світу разом придбають 500 тисяч артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи.

«Я радий, що до нашої ініціативи вже приєдналося близько двадцяти країн – від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі. Завдяки їм тепер можемо придбати 500 тисяч артилерійських боєприпасів. Ми віримо, що подальших поставок буде більше. Немає причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців», - сказав Фіала.

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За його словами, чеська ініціатива щодо боєприпасів для України не є одноразовим проєктом.

«Наша мета – створити довгострокову систему постачання боєприпасів для важкого озброєння. Це напряму допоможе змінити ситуацію на передовій. Західні країни повинні знову мати достатній потенціал оборонної промисловості. Ми повинні прийняти той факт, що більш відповідальна політика безпеки також передбачає значне збільшення кількості озброєнь», - додав він.

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів

В лютому президент Чехії Петр Павел оголосив, що Прага знайшла близько 800 тис. боєприпасів (500 тис. калібру 155 мм та 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах, які члени Європейського Союзу могли б закупити для України. Цю ініціативу вже підтримали кільканадцять держав.

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Напередодні Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Ще планують законтрактувати 300 тисяч боєприпасів.