У Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області прибуває вода внаслідок весняної повені.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр.

Очікується подальше затоплення заплав і понижених прирічкових територій через підвищену водність Дніпра.

Так, за повідомленнями синоптиків, на півночі Київщини, в заплавах великих рік та низинних територіях до 25 квітня відбуватиметься подальше затоплення. 

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Рівень небезпеки внаслідок повені визначено як жовтий. 

Зазначається, що підвищення рівня води відбувається через збільшення стоку Дніпра та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ.

Нагадаємо, минулого року в Київській та Чернігівській областях фіксували рекордний рівень води, затопило кілька десятків населених пунктів. Пік повені також припав на кінець квітня. 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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