У Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області прибуває вода внаслідок весняної повені.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр.

Очікується подальше затоплення заплав і понижених прирічкових територій через підвищену водність Дніпра.

Так, за повідомленнями синоптиків, на півночі Київщини, в заплавах великих рік та низинних територіях до 25 квітня відбуватиметься подальше затоплення.

Advertisement

Рівень небезпеки внаслідок повені визначено як жовтий.

Зазначається, що підвищення рівня води відбувається через збільшення стоку Дніпра та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ.

Нагадаємо, минулого року в Київській та Чернігівській областях фіксували рекордний рівень води, затопило кілька десятків населених пунктів. Пік повені також припав на кінець квітня.