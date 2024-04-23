Впродовж останньої доби російські війська здійснили 514 обстрілів населених пунктів Запорізької області. 

Про це в своєму Telegram повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Як пише очільник області, під ворожий вогонь потрапили шість населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Новоандріївка. 

Обстріли здійснювались за допомогою РСЗВ, БПЛА та артилерії. Інформації про постраждалих наразі немає.

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В результаті російських обстрілів постраждало як мінімум 5 цивільних помешкань.

 

В той же час, за повідомленнями Херсонської ОВА, загарбники атакували 17 населених пунктів Херсонської області.

В результаті ворожих обстрілів двоє людей загинули.

Ворог обстрілював Антонівку, Білозерку, Станіслав, Садове, Іванівку, Новотягинку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Михайлівку, Качкарівку, Нововоронцовку, Зміївку, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе і Херсон.

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Пошкоджені 8 багатоповерхівок і 26 приватних будинків. 

 

 

 

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали удару по телевізійній вежі в Харкові.

Сергій Костеж
Сергій Костеж
Сергій Костеж - Спеціальний кореспондент KyivPost з національних питань, працював як спеціальний кореспондент для різних телеканалів України, спеціалізуєтсья на репортажах з місць подій, має досвід роботи у прифронтовій зоні, є автором багатьох репортажів з деокупованих територій (2022-2023), багато років працював на Донбасі, автор ряду матеріалів з територій, прилеглих до лінії розмежування (2015-2017)
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