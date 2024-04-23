Україна постійно веде перемовини з союзниками про передачу кількох додаткових систем Patriot для ефективного захисту українського неба.

Наразі йдеться вже про 4 установки, які "на радарі". 

Про це заявив міністр закородонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Наше, міністрів закордонних справ, завдання - це готувати рішення. І зараз у розробці вже - я говорив три минулого тижня, а сьогодні була в мене остання розмова, і я розумію, що вже у нас є "на радарі" чотири конкретні батареї, якщо ми говоримо про Patriot", - сказав очільник МЗС. 

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В той же час він наголосив, що давно переконує союзників прискорити перемовини і перейти до практичних дій. І не сумнівається, що вже скоро результати будуть. 

Україна потребує більше ППО для захисту свого неба на тлі ракетних атак по енергетичній інфраструктурі, що посилюються.

Раніше ми повідомляли, що Швеція готова обговорити передачу Україні додаткових систем Patriot. 

Раніше Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої вони обговорили стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України, а також відправку ППО.

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Сергій Костеж
Сергій Костеж
Сергій Костеж - Спеціальний кореспондент KyivPost з національних питань, працював як спеціальний кореспондент для різних телеканалів України, спеціалізуєтсья на репортажах з місць подій, має досвід роботи у прифронтовій зоні, є автором багатьох репортажів з деокупованих територій (2022-2023), багато років працював на Донбасі, автор ряду матеріалів з територій, прилеглих до лінії розмежування (2015-2017)
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