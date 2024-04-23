Велика Британія надасть Україні масштабний пакет військової допомоги.

Про це повідомляє британський уряд, пише "Укрінформ".

Як йдеться в повідомленні, про це прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосить під час візиту до Польщі 23 квітня. Зокрема, він оголосить про надання пакету на 500 мільйонів фунтів стерлінгів та найбільшу в історії поставку життєво важливого обладнання.

"Україна стоїть перед загрозою своєму існуванню, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, що загрожує безпеці та стабільності всієї Європи", - сказано в заяві уряду.

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Набір військових засобів стане найбільшим за всю історію міжнародної підтримки України у війні.

Обсяг допомоги Лондона Києву сягне 3 мільярдів фунтів стерлінгів. Пакет буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів ППО, безпілотників та інженерної підтримки.

Серед іншого, будуть передані 1600 ракет без урахування Storm Shadow.

Зокрема, список військових засобів включає в себе 60 суден, в тому числі рейдові та водолазні катери, морські гармати, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow, понад 400 транспортних засобів, у тому числі 160 захищених автомобілів " Husky", 162 бронемашини і 78 всюдиходів та майже 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї.

Нагадаємо, нещодавно найбільший пакет допомоги після піврічних дискусій схвалила Палата представників Конгресу США. Його вартість складає майже 61 мільярд доларів.