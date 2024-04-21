Під час голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли у залі українські прапори.

На засіданні також ухвалили законопроєкти про допомогу Тайваню на 8,1 млрд доларів, про допомогу Ізраїлю на 26,4 млрд доларів і проєкт закону про можливість заборони ТіkТоk, санкцій проти Росії та Ірану й конфіскації заморожених активів РФ на користь України.

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Тепер ці документи має розглянути Сенат. Очікується, що це відбудеться у вівторок 23 квітня. Про таке повідомив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер.

Потім законопроєкти передадуть на підпис президенту Джо Байдену.

Що передбачає допомога від США

Загальний пакет допомоги Україні передбачає фінансування на 60,84 млрд доларів.

Більше по темі ЦРУ попереджає, що Україна може програти війну цього року без нової допомоги Очільник ЦРУ попередив у четвер, що Україна може програти війну Росії до кінця цього року, якщо Сполучені Штати не надішлють більше військової допомоги.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що 80% цієї допомоги залишаться в США.

«80% фінансування України піде на поповнення американської зброї та запасів, наших об'єктів і операцій», - сказав він.

Зокрема, третину грошей - 23,2 млрд доларів - планують витратити на поповнення американських запасів зброї.

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Майже 14 мільярдів доларів підуть на закупівлю сучасних систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України.

Понад 11 мільярдів доларів - на фінансування поточних військових операцій США в регіоні.

26 млн доларів спрямують на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Києву.

Також Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги до державного бюджету.

Однак, американська влада може списати половину цієї позики уже після виборів президента США у листопаді. А з першого січня 2026 року можуть зняти 100% заборгованості.

Палата представників також пропонує надати Україні далекобійні установки ATACMS, за згоди Білого дому.

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«Збереже тисячі життів». Зеленський прокоментував голосування Палати представників США

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалений Палатою представників США пакет допомоги Україні відчують і воїни на передовій, і українські міста та села.

«Життєво важливий законопроєкт про допомогу США, ухвалений сьогодні Палатою представників, допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими», - написав він у мережі X (Twitter).

У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський наголосив, що «американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах та передбачуваності життя для всіх народів».