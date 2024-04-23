"Наразі за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн колишньому голові аграрного комітету ВРУ – чинному міністру. Йому інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, задля реалізації схеми її учасники спочатку забезпечили знищення документів, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею, що в подальшому стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

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За версією слідства, до злочинної групи входили чинний міністр, посадовці органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів.

Як повідомлялося раніше, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексрадника Офісу президента, експосадовця СБУ Артема Шила у вигляді тримання під арештом строком на два місяці.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили організовану групу в АТ "Укрзалізниця", яка заволоділа 94,7 млн грн під час закупівлі трансформаторів за вдвічі завищеними цінами. Джерела Kyiv Post у правоохоронних органах підтвердили, що до схеми причетний колишній позаштатний радник Офісу президента Артем Шило - фігурант низки журналістських розслідувань про корупцію.Також і прес-служба НАБУ повідомила, що детективи бюро за процесуального керівництва прокурорів САП наразі повідомили про підозру учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.