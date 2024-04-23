У Малайзії під час військових тренувань два гелікоптери зіткнулися і розбилися.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Як повідомляється, загинули всі 10 осіб, які були на борту обох гелікоптерів.

Морський оперативний вертоліт AgustaWestland AW139 зіткнувся з його легким аналогом Eurocopter Fennec. При цьому, як повідомляють Військово-морські сили, всередині гелікоптера AW139 перебувало сім членів екіпажу.

Тим часом на відео, опублікованому малайзійськими ЗМІ, видно, як два гелікоптери з групи, яка виконує політ, зближуються, після чого чіпляютсья гвинтами і падають.