У Малайзії під час військових тренувань два гелікоптери зіткнулися і розбилися.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Як повідомляється, загинули всі 10 осіб, які були на борту обох гелікоптерів.
Морський оперативний вертоліт AgustaWestland AW139 зіткнувся з його легким аналогом Eurocopter Fennec. При цьому, як повідомляють Військово-морські сили, всередині гелікоптера AW139 перебувало сім членів екіпажу.
Тим часом на відео, опублікованому малайзійськими ЗМІ, видно, як два гелікоптери з групи, яка виконує політ, зближуються, після чого чіпляютсья гвинтами і падають.
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Dua helikopter dilaporkan berlanggar di ruang udara dan terjatuh di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Lumut, di Lumut, pagi ini. pic.twitter.com/6F3VJaPSlx— Berita Harian (@bharianmy) April 23, 2024
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