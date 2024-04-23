У Малайзії під час військових тренувань два гелікоптери зіткнулися і розбилися.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Як повідомляється, загинули всі 10 осіб, які були на борту обох гелікоптерів. 

Морський оперативний вертоліт AgustaWestland AW139 зіткнувся з його легким аналогом Eurocopter Fennec. При цьому, як повідомляють Військово-морські сили, всередині гелікоптера AW139 перебувало сім членів екіпажу.

Тим часом на відео, опублікованому малайзійськими ЗМІ, видно, як два гелікоптери з групи, яка виконує політ, зближуються, після чого чіпляютсья гвинтами і падають. 

Advertisement
За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Польські фермери надалі блокують рух вантажівок на КПП «Рава-Руська» Міжнародні відносини
Польські фермери надалі блокують рух вантажівок на КПП «Рава-Руська»
За матеріалами Укрінформ
23 хвилини тому
Оборонні компанії Південної Кореї під атаками хакерів КНДР Міжнародні відносини
Оборонні компанії Південної Кореї під атаками хакерів КНДР
За матеріалами Укрінформ
2 години тому
У Британії тисячі авіарейсів мали проблеми з навігацією через глушіння GPS Росією
У Британії тисячі авіарейсів мали проблеми з навігацією через глушіння GPS Росією
Київ Пост
2 години тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Міністру аграрної політики вручили підозру в незаконному заволодінні землею
Далі » Хроніка війни в Україні. 23 квітня: Сенатор Марк Уорнер: “Так, Україна отримає далекобійні системи ATACMS”