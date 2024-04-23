Київ отримає високоточні армійські тактичні ракетні системи дальнього радіусу дії (ATACMS) в рамках останнього законопроєкту про фінансування США, який зараз проходить через двопалатний законодавчий орган.

"Чудова новина в тому, що це нарешті відбувається", - сказав голова комітету Сенату з питань розвідки Марк Уорнер (демократ, штат Вірджинія) в програмі "Обличчям до нації" на американському національному телеканалі CBS 21 квітня. "Це мало статися ще півроку тому. Зараз найкращий час — наступного тижня".

Advertisement

З максимальною дальністю польоту в 300 кілометрів ці снаряди потенційно можуть досягти таких цілей, як незаконно збудований міст, що з'єднує материкову частину Росії з окупованим Кримським півостровом.

20 квітня Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про фінансування України на суму понад 60 мільярдів доларів, а також окремий законопроєкт про конфіскацію заморожених активів російського центрального банку на користь відбудови України.

Більше по темі Доповідь директора ЦРУ переконала спікера Джонсона підтримати допомогу Україні На еволюцію поглядів Джонсона, який раніше був проти фінансування України, вплинули розмови з критиками республіканської політики національної безпеки

Разом ці заморожені активи, що зберігаються в Північній Америці та Європейському Союзі, становлять близько 330 мільярдів доларів США.

Advertisement

Верхня палата американського парламенту все ще має проголосувати за надання допомоги Україні, перш ніж президент Джо Байден отримає її на підпис.

"Інтереси безпеки Сполучених Штатів полягають у тому, щоб Україна перемогла в російсько-українській війні", — заявив напередодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі "PBS News Hour". – Військова підтримка України — це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку".

Очікується, що Сенат проголосує за законопроєкт про фінансування України 23 або 24 квітня.

Скріншот виступу сенатора США Марка Уорнера (демократ, штат Вірджинія) на телеканалі CBS 21 квітня.

Advertisement

24 квітня Гарвардський університет проведе лекцію про поезію українського дисидента радянських часів Василя Стуса в прямому ефірі

Массачусетський Гарвардський університет у Кембриджі проведе онлайн-лекцію про поезію Василя Стуса – радянського дисидента, номінанта на Нобелівську премію з літератури.

Лекцію, яка відбудеться 24 квітня в прямому ефірі (через Zoom), прочитає науковий співробітник і майбутній доцент української мови і літератури Гарвардського університету Богдан Токарський.

Перед своїм фатальним арештом у 1972 році донецький поет сказав: "20 століття вимагає від митця такого характеру, який здатен витримати надлюдські навантаження".

Advertisement

Стус помер після того, як оголосив голодування в 1985 році в російському таборі примусових робіт "Перм-36". Того ж року його номінували на Нобелівську премію з літератури.

Табір примусових робіт закрили за три роки після його смерті.

Двопартійна делегація Конгресу США зустрілася з Президентом України Володимиром Зленським 22 квітня на центральному залізничному вокзалі столиці. (Фото: Посольство США в Україні)

Зеленський прийняв двопартійну делегацію Конгресу та наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з п'ятьма американськими законодавцями від обох партій, візит яких 22 квітня став "ще одним нагадуванням про те, що наша прихильність до України є непохитною", — йдеться в повідомленні Посольства США в Україні в соціальній мережі X (раніше Twitter).

Advertisement

Зеленський прийняв делегацію після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом і вирішального голосування в Палаті представників за надання Україні понад 60 мільярдів доларів допомоги.

"Ще раз дякую вам за це. Народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що Сполучені Штати залишаються з Україною, що ви залишаєтеся нашим головним потужним союзником", — сказав Володимир Зеленський. – Нам абсолютно необхідна протиповітряна оборона".

Щойно ухвалений Палатою представників законопроєкт буде схвалений Сенатом — очікується, що це відбудеться 23 або 24 квітня — Байден "запевнив мене, що негайно підпише законопроект", — написав у своєму Х президент України.

Advertisement

Зі свого боку, Байден написав, що "готовий швидко надати нову безпекову допомогу для задоволення потреб України на полі бою".

Він додав: "Я закликаю Сенат надіслати пакет національної безпеки на мій стіл, щоб я міг його підписати".

Україна на 8 місці за військовими витратами в світі у 2023 році — SIPRI

Військові витрати України минулого року були на 44,2 мільярда доларів меншими, ніж у Росії, йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованому 22 квітня.

У 2023 році військові витрати Києва зросли на 51%, сягнувши еквівалента 64 мільярдів доларів США, або 59% витрат Москви, йдеться у звіті.

Для порівняння, військові витрати США перевищили 900 мільярдів доларів.

"Україна також отримала щонайменше 35 мільярдів доларів військової допомоги протягом року, в тому числі 25,4 мільярда доларів від США. Разом ця допомога і власні військові витрати України становили близько 91 відсотка російських витрат", — зазначили у SIPRI.

Двадцять п'ять тисяч російських військових намагаються штурмувати Часів Яр

Стратегічно важливе місто, розташоване за 15 кілометрів на захід від Бахмута та за 50 кілометрів на північ від захопленої Авдіївки, зараз захищається від близько 25 000 російських солдатів, заявив 22 квітня в ефірі національного телемарафону речник Міністерства оборони України Назар Волошин.

Місто розташоване на височині і вважається воротами до ключових міст Донецької області — Краматорська та Слов'янська.

Обидва міста були звільнені в 2014 році після першого вторгнення Росії, а в Краматорську розміщується головний штаб східного військового командування ЗСУ.