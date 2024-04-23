Таблоїд The Sun разом із дослідниками організації GPSJAM.org дослідив питання.

Повідомляється, що тисячі рейсів постраждали, найімовірніше, від російських перешкод. Авіаційні джерела назвали таку ситуацію «надзвичайно небезпечною» та серйозною загрозою для безпеки польотів.

Глушіння GPS Росією дезорієнтує літаки у просторі

Електронні атаки знецінюють дані супутникової навігації, літаки втрачають напрямки маршрутів і намагаються повідомити іншим, де вони знаходяться.

Фальшиві дані змушували літаки повертати та пікірувати, щоб уникнути фантомних перешкод, яких насправді не було.

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Джерела видання серед фахівців галузі попереджають, що це надзвичайно небезпечно.

Точно відомо, що за останні вісім місяців, тобто станом на кінець березня, 2309 рейсів Ryanair і 1368 літаків Wizz Air мали проблеми з супутниковою навігацією в Балтійському регіоні.

Також мали проблеми 82 рейси British Airways, сім рейсів Jet2, чотири рейси EasyJet і сім рейсів TUI.

Загалом 46 тисяч літаків повідомили про проблеми супутникової навігації в період із серпня до кінця березня.

Єдиним британським перевізником, який не мав проблем, став Virgin Atlantic, літаки якого не літають у цьому регіоні.

Росія створює перешкоди для сигналу GPS над Балтикою - що варто знати

Найімовірніше, російська РЕБ у Калініграді створює перешкоди для сигналу GPS у південній Балтиці, повідомляли раніше ЗМІ з посиланням на інформацію представника дослідницької мережі Mastodon у соцмережі X.

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За даними дослідника, причиною погіршення сигналу GPS стало те, що РФ використовує станцію радіоелектронної боротьби в Калінінградській області.

Така поведінка Росії не новина. Адже ще в 2023 році Росія почала глушити GPS над Кримом, щоб захистити свої стратегічно важливі об'єкти від українських атак.