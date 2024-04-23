Під час війни народжуваність зменшується, велика кількість людей залишають країну. З 1991 року і по сьогодні українців стало майже на 20 млн менше, понад 3,5 мільйони громадян перебувають за кордоном, і з кожним днем їх все важче повернути додому.

В Україні 4,9 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами внаслідок російсько-української війни, яка триває вже десять років. З них майже 3,6 мільйона перемістились після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Такі дані оприлюднює Міністерство соціальної політики.

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Люди витрачають час і ресурси на інтеграцію в новій громаді замість того, щоб жити тут і зараз, народжувати дітей.

Як будувати майбутнє у таких умовах? Про це говорили на форумі “Демографічне майбутнє України” у понеділок, 22 квітня, який відвідав Kyiv Post.

Торік Україна встановила антирекорд народжуваності

“Саме 2022 рік став роком, коли дітей зачали дуже мало, тому в 23-му році найнижчий показник народжуваності - народилося лише 187 000 людей”, - розповіла Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України під час свого виступу на форумі.

Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України під час виступу на Форум, 22 квітня 2024 року. Фото: Катерина Захарченко, Kyiv Post

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Експерти впевнені, що навіть після закінчення повномасштабної війни покращити народжуваність не вдасться. На це будуть впливати багато факторів - якісна медицина, доступне житло, робота із гідною оплатою праці, освіта, соціальна згуртованість і багато іншого.

Населення України до 2050-го року зменшиться на 10 млн осіб

У 2050 році в Україні проживатиме 25,2 млн осіб, що менше майже на 10 млн, ніж зараз.

“Не обов'язково чекати перемоги для того, щоби розуміти - нам треба покращувати сервіси, треба дуже швидко розвивати медицину, нам потрібні інновації в технологіях протезування і забезпечення безбар'єрності”, - каже міністерка Жолнович.

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“Ці речі ми повинні робити вже, і ці речі завтра зроблять нашу Україну більш конкурентною, більш успішною і такою, яка буде привабливою для того, щоб до неї повертатися”, - додала вона.

Оксана Жолнович під час свого виступу на форумі незвичним чином пояснила, чому люди мають повернутися в Україну.

Для прикладу вона навела родину, яка попри війну повернулася в Україну з-за кордону, народила п’ять дітей, попри економічну ситуацію в країні, низьку якість послуг, низький рівень життя загалом.

І в момент, коли всі очікували познайомитися із українською родиною, на екрані з'явилися лелеки, які щороку повертаються у своє гніздо в Україні. Виявляється, саме про цю відважну пташину родину йшлося.

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Елла Лібанова, директор Інституту демографії НАН України пояснила, що також суспільство має бути готовим до того, що в Україні щороку збільшується кількість людей похилого віку.

“Ми маємо робочі місця створити для людей специфічні. Ми говоримо про необхідність створити гнучкий робочий графік для жінок, для людей старшого віку також. Ми маємо роз'яснити суспільству, що люди старшого віку - це не баласт”, - сказала Елла Лібанова.

Негативні демографічні тенденції України - що варто знати

Раніше Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України у розмові з Kyiv Post розповів про демографічну ситуацію України.

Він наголосив, щоб не у країні не відбувалося було природного скорочення населення треба, щоб 100 українських жінок народжували 210-220 дітей.

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Зокрема, вчений розповів про те, що перед війною в Україні 100 жінок народжували 120-130 дітей. Тобто у два рази менше, ніж потрібно.

Тоді ж Гладун дав свій прогноз про те, що через війну зменшення темпів народжуваності буде тривати й надалі. Цілком очевидно, що війна, яка триває, призведе до зростання смертності.

У 2020 році на 100 народжень припадає 210 померлих. У 2021 році на 100 народжень було 263 померлих", - розповів тоді нам Гладун.

За словами вченого, українські демографи, взявши за основу те, що нова фаза російсько-української війни закінчиться приблизно у 2025-му році, зробили прогноз зміни кількості населення на 15 років, до 2037 року. І от, за підрахунками українських фахівців, у 2037 році буде в Україні буде мешкати приблизно 30 млн осіб.