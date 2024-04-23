У районі населеного пункту Очеретине Донецької області ситуація складна, ворог намагається закріпитися в південній частині селища та застосовує боєприпаси з хімічними отруйними речовинами.

Водночас переважна частина селища контролюється Силами оборони, повідомляє речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин Телеграмі.

«Ситуація в районі населеного пункту Очеретине Донецької області складна: в прагненні захопити населений пункт противник застосовує проти наших підрозділів весь наявний арсенал озброєння, в тому числі й хімічні отруйні речовини, намагається закріпитися в південній частині Очеретиного», – повідомив Волошин.

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За його даними, на даний час переважну частину селища контролюють Сили оборони, південна частина населеного пункту перебуває під вогневим контролем нашої артилерії, вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття противника з південної частини Очеретиного та стабілізацію ситуації на цьому напрямку.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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