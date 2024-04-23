Станом на сьогодні польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок у прикордонному пункті пропуску «Рава-Руська». Протестувальники пропускають по кілька транспортних засобів на годину.

Про це Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Станом на ранок сьогодні на цьому напрямку в черзі на території Польщі загалом перебуває близько 350 вантажівок», - сказав він.

Польські фермери з 21 квітня почали частково пропускати вантажівки

Речник нагадав, що з 21 квітня польські фермери почали частково пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі на цьому напрямку, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (товари, які відносяться до сільськогосподарської продукції - ред). До цього в бік Польщі вони не пропускали вантажівки взагалі.

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Водночас через пункт пропуску «Ягодин» після розблокування відмічається нормальний рух вантажівок в обох напрямках, зазначив Демченко, додавши, що там у черзі – 250 вантажівок.

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Також спостерігається активність реєстрації вантажівок на виїзд з України в е-черзі. Черги також зберігаються на раніше розблокованих пунктах пропуску «Краківець» і «Шегині» - 800 та 600 вантажівок відповідно. Однак інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд відбувається відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску, сказав речник.

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Легкові автівки й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, додав Демченко.

Блокада кордону Польщі з Україною - що варто знати

28 березня відбувся черговий раунд українсько-польських урядових консультацій, на яких, зокрема, піднімалося питання блокування польськими фермерами експорту українського збіжжя.

Напередодні міжурядових консультацій щодо розблокування українсько-польського кордону Kyiv Post поговорив з експертами про те, як зараз виглядає протест польських фермерів.

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Раніше Україна запропонувала Польщі 5 кроків для розблокування кордону.

Через блокування польськими фермерами польсько-українського кордону вже протягом кількох місяців український експорт агропродукції до ЄС фактично заблокований, збитки України збільшуються. Лише за лютий цього року Україна втратила понад 7 млрд грн митних платежів.

Вимоги польських фермерів - це мікс спротиву загальноєвропейській Green Deal, страху перед масовим банкрутством через неможливість конкурувати з українським збіжжям, а також небажання шукати конструктивних рішень.