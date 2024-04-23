Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, якому НАБУ повідомило про підозру, у вівторок, 23 квітня, наголосив, що події стосуються періоду, коли він був ще адвокатом, а не міністром, повідомляє Мінагрополітики в Телеграмі.

"Події щодо яких, за інформацією НАБУ, повідомлено про підозру мені та щодо яких поширюється інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в час, коли я був адвокатом та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики", - уточнив Сольський.

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За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

"Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ", - зазначив міністр і додав, що зі свого боку гарантує максимальну відкритість для встановлення істини.

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"Але і в цьому немає потреби - всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів", - сказав Сольський

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Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України висунуло звинувачення ексголові аграрного комітету Верховної Ради, чинному міністру в заволодінні державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Чинного міністра підозрюють у незаконному заволодінні 2,5 тис. гектарів землі на Сумщині на суму в 290 млн грн.

Наразі про підозру повідомили організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину.

"Наразі за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн колишньому голові аграрного комітету ВРУ – чинному міністру. Йому інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України", - сказано в повідомленні.

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За версією слідства, до злочинної групи входили чинний міністр, посадовці органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів.

Як повідомлялося раніше, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексрадника Офісу президента, експосадовця СБУ Артема Шила у вигляді тримання під арештом строком на два місяці.