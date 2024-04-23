Понад 60% українців готові йти воювати за свою країну, що майже удвічі більше за кількість тих, хто до цього не готовий.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у жовтні-грудні 2023 року соціологічною групою «Рейтинг» у співпраці з інститутом досліджень Gallup International в межах проєкту “End of Year” 2023.

«Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн, при чому питання для українців було прямим і не носило гіпотетичний характер. Відсоток тих, хто готовий, становить 62%, що майже удвічі більше за тих, хто не готовий – таких 33%; тих, хто ще не визначився із відповіддю, всього 4%», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, вищу готовність воювати демонструють респонденти з країн Центрально-Східної Європи, найнижчу – Південної. Загалом найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії.

Серед сусідів України відносно більшу готовність воювати за свою країну висловили у Молдові, де цей відсоток трохи більше половини. У Румунії та Польщі рівень готовності воювати дещо менший за 50%.

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Водночас, згідно з опитуванням, Вірменія і Саудівська Аравія продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за власну країну: показники у цих країнах становлять відповідно 96% та 94%. Високий рівень готовності також спостерігається у таких країнах, як Азербайджан, Грузія, Афганістан, Індія та Пакистан.

У країнах Америки та Європи найбільша кількість тих, хто не визначився.

Найбільшу готовність за умов війни воювати за свою країну демонструють респонденти з країн Азії. В цілому найменше тих, хто відповів, що готовий воювати за свою країну, серед японців, вказують соціологи.