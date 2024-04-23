Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження щодо смерті чоловіка дорогою до навчального центру в Закарпатській області. Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі.

"Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр. Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі", - зазначив Лубінець.

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Також представники омбудсмена в Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби з'ясувати всі обставини.

Смерть мобілізованого в Закарпатській області - що відомо

Дорогою до навчального центру у військовозобов’язаного стався епілептичний напад. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав «Швидку», однак медики не встигли.За даним фактом призначено службову перевірку.

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