Греція збирається передати Україні ЗРК Patriot PAC-3 під безпекові "гарантії США" щодо захисту від Туреччини та за пакет фінансової компенсації, пише місцеве видання Рronews.

Відомо, що точно буде наданий один зенітно-ракетний комплекс, і є ймовірність того, що Греція направить до України ще один.

Джерела грецьких журналістів в уряді запевняють, що Patriot PAC-3 відправляться в Україну під "гарантії США" щодо захисту країни від Туреччини протягом всього періоду перебування наданих Україні ЗРК. Втім, співрозмовники видання не уточнюють, які саме гарантії були обіцяні грецькому уряду.

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«Є запевнення, що США замінять їх (ЗРК Patriot – ред.), якщо вони будуть знищені. В будь-якому випадку Греція має отримати гроші з пакету в 61 мільярд доларів допомоги Україні», – цитує видання своє джерело.

Журналісти уточнюють, що комплекс, який має бути відправлений в Україну, начебто один із двох, які захищають Афіни.

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Загалом Греція має на озброєнні шість комплексів Patriot, один із них раніше був наданий Саудівській Аравії.

Україні критично потрібно більше Patriot

Україна неодноразово наголошувала на тому, що їй потрібно більше систем Patriot і ракет до них.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявляв, що для того, щоб убезпечити українські міста від атак ворога, потрібно 25 систем ППО типу Patriot.

Україна - єдина країна у світі, яка стикається з балістичними ударами, тож наразі ЗРК "Patriot" не повинні бути в іншому місці, наголошував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав союзників надати Україні системи ППО після чергового масованого удару Росії по українській енергетичній інфраструктурі. Росія 22 квітня атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Patriot PAC-3, який буде наданий Україні – що варто знати

Йдеться про мобільний зенітний комплекс великої дальності (МЗРК) з пошуковою РЛС 170 км і максимальною дальністю ураження 150 км.

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Він може одночасно уражати 9 цілей (тактичних, балістичних, крилатих ракет і літаків).