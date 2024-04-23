Українці мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, з 23 квітня не отримують консульські послуги. Джерела Kyiv Post в Іспанії підтвердили призупинення надання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Інформацію про таку ж ситуацію в інших країнах розтиражувала низка українських медіа.

Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив вжити заходів для відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Незабаром МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

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Що відбувається у консульствах України у різних країнах

Сьогодні Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" повідомив, що закордонні підрозділи державного підприємства "Документ" перестали видавати готові документи українцям.

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"На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації", - йдеться у заяві.

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Там також пообіцяли, що закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ".

Цій заяві передували повідомленням ЗМІ про те, що в деяких консульствах зупинили надання послуг для чоловіків призовного віку. Зокрема, джерела Kyiv Post в Іспанії підтвердили припинення надання консульських послуг.

Також у "Суспільне" зазначили, щонайменше консульства у Польщі, Іспанії, Чехії та Німеччині повідомляють про "тимчасову паузу в подачі документів від чоловіків мобілізаційного віку".

Кулеба пояснив, чому не надають консульські послуги чоловікам мобілізаційного віку

Очільник МЗС зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас він наголосив, що в умовах повномасштабної війни пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

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"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", - зауважив Кулеба.

Він також нагадав, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - підкреслив міністр.

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Кулеба повідомив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності.