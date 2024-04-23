Внаслідок недогляду іспанських правоохоронних органів з в’язниці випустили лідера наркокартелю, який також нібито погрожував вбити нідерландську принцесу та прем’єра країни Марка Рютте.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Politico.

"Відомий очільник наркокартелю, який, нібито, планував вбити спадкоємця нідерландського престолу та прем’єр-міністра країни Марка Рютте, уникнув ув’язнення через судову плутанину в Іспанії", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, лідера угруповання Mocro Maffia Каріма Боуяхрічана затримали минулого січня в іспанському місті Марбелья внаслідок великої операції правоохоронців за підсумками 5-річного розслідування у справі відмивання коштів.

Дізнавшись про його затримання, Нідерланди подали через іспанський суд запит на екстрадицію для притягнення його до відповідальності у Нідерландах за звинуваченнями, пов’язаними з наркоторгівлею.

Національний суд у Мадриді схвалив запит, але регіональний суд у Малазі, що має юрисдикцію над територією, де Боуяхрічана затримали, відмовився виконувати запит, вважаючи, що спершу той має відповісти у рамках звинувачень у відмиванні коштів в Іспанії.

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Нідерланди подали апеляцію на це рішення та подали ще один терміновий запит на екстрадицію, наголошуючи, що це одна з ключових осіб у розшуку у списку Інтерполу та його хочуть притягти до відповідальності за десятки вбивств, скоєних на території Бельгії, Нідерландів, Іспанії та Марокко.

Цього тижня з’ясувалося, що попри те, що Національний суд Іспанії задовольнив запит Нідерландів на екстрадицію, він не подбав про те, щоб підозрюваний залишився під вартою до виконання рішення.

Минулого місяця під час попереднього розгляду справи за звинуваченнями про відмивання коштів головуючий суддя погодився випустити Боуяхрічана під заставу у розмірі 50 тисяч євро, що з його мільйонними статками не стало проблемою. Злочинець швидко сплатив заставу, вийшов з-під варти й наразі його місцеперебування поліції невідоме.

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У 2022 році нідерландська принцеса Амалія змушена була виїхати зі свого студентського житла та повернутися у королівський палац після того, як поліція отримала інформацію з надійними вказівками на те, що Боуяхрічан міг планувати її викрадення або вбивство.

За інформацією нідерландських ЗМІ, Боуяхрічан нібито мав у списку своїх потенційних жертв також прем’єр-міністра Нідерландів та кандидата на посаду генсека НАТО Марка Рютте.