Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що у 2024 році до військ російської армії надійдуть перші зразки зенітної ракетної системи нового покоління С-500 у двох модифікаціях, повідомляє ТАСС.

Також російська армія отримає зенітні ракетні комплекси С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" і радіолокаційні станції нового покоління, повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу у вівторок, 23 квітня.

""Одним із пріоритетних напрямів розвитку Повітряно-космічних сил є оснащення військ протиповітряної та протиракетної оборони перспективним озброєнням. На сьогодні частка сучасних зразків становить 82%, у найближчі два роки цей показник потрібно збільшити до 85%.", - заявив Шойгу.

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Він також заявив, що вдвічі буде збільшено постачання зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" у 2024 році.

Що таке С-500

С-500 — це нове покоління зенітних ракетних систем, в якому передбачається застосувати принцип роздільного вирішення завдань знищення балістичних та аеродинамічних цілей. Основне завдання комплексу — боротьба з бойовим оснащенням балістичних ракет середньої дальності:

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