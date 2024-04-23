Служба безпеки зібрала доказову базу на ще п’ятьох колаборантів, які воювали проти Сил оборони на сході України. Зловмисники входили до складу угруповань Південного військового округу збройних сил Росії.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Жителі Криму та Донеччини воювали проти українських військових

Перебуваючи у складі бойових підрозділів Російської Федерації, фігуранти брали участь у штурмах позицій ЗСУ на Донеччині.

На початку квітня цього року українські захисники взяли бойовиків у полон під час запеклих боїв поблизу Красногорівки та Вугледара.

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Серед затриманих – мешканець тимчасово окупованого Криму. У березні 2024 року він добровільно приєднався до 40-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ. Після проходження військової підготовки на полігонах в Севастополі та Бердянську його відправили штурмувати українські позиції у Волноваському районі.Прибувши на фронт, зловмисник не встиг приступити до виконання бойового завдання російського командування. Українські воїни повністю знищили його батальйон, а його, як єдиного вцілілого, взяли у полон.

Більше по темі Очільник кібербезпеки Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку “Беркуту” За даними Слідство.Інфо, очільник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк у 2014 році був оперативником спецслужби та знімав, як “Беркут” розстрілює мітингувальників на Майдані.

Ще четверо бойовиків – мешканці тимчасово окупованої частини Донеччини.

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За даними військової контррозвідки СБУ, троє з них приєдналися до окупаційних угруповань Росії ще у 2014 році. Тоді вони брали активну участь у бойових діях проти сил АТО в районі Іловайська, Дебальцевого та Волновахи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії фігуранти обстрілювали позиції українських військ на Донеччині, використовуючи важкі міномети, реактивні протитанкові гранати і кулемети.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠чч. 1, 2 ст. 111 (Державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (Добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

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До 15 років ув’язнення засудили ексдепутата, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

Служба безпеки України зібрала докази, завдяки яким 15 років позбавлення волі отримав агент ФСБ та колишній депутат Запорізької міської ради, який наводив російські ракети на Запоріжжя.

Задокументовано, що саме за координатами колишнього депутата армія РФ здійснила серію повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року.

Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинули троє місцевих жителів. Також були зруйновані 30 приватних будинків і пошкоджено одне із промислових підприємств регіону.

Як встановило слідство, зловмисником є колишній депутат-комуніст Запорізької міськради, якого у 2001 році засудили до 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

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Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця розташування Збройних сил України та оборонних заводів України.