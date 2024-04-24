У межах підтримки Варшави наступного року Лондон відправить до Польщі винищувачі Eurofighter Typhoon. Ці літаки мають посилити захист польського повітряного простору.

Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, якого цитує PolskieRadio.

Наступного року в Польщі розмістять британські винищувачі

"Протиповітряна оборона є життєво важливою, і Велика Британія хоче підтримати Польщу в цьому та тісно співпрацювати з вами", - заявив Сунак.

Також у межах навчань НАТО Steadfast Defender, що триватимуть до кінця травня, Велика Британія відправить до Польщі 16 тисяч своїх військових.

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У контексті триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України Сунак зазначив, що між Польщею та Великою Британією "існує великий зв'язок, який будує безпеку в умовах війни в Україні".

"Ми великі військові держави, які допомагають Україні. Ми вже два роки допомагаємо сусіду Польщі. Коли йдеться про нашу військову допомогу, я хочу допомогти ще більше", - наголосив британський прем'єр.

Сунак анонсував новий пакет допомоги Україні

Під час візиту до Польщі прем'єр-міністр Великої Британії анонсував пакет допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 617 мільйонів доларів) та збільшення британських витрат на оборону до 2,5% ВВП.

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"Збройні сили України продовжують хоробро боротися, але вони потребують нашої підтримки - і вони потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе забезпечити Україну всім необхідним для боротьби з Росією", - сказав він.

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