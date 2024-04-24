Російська армія завдала удару двома ракетами С-300 по житловому комплексу в Харкові, є поранені.

8:50 Голова Харківської ОВА уточнив деталі обстрілу Харкова. У землю влучили дві керовані авіабомби. Загалом постраждали шестеро людей — троє чоловіків віком 33, 45 і 53 років і три жінки 24, 45 і 54 років. Пошкоджені будинки та газова магістраль.

Росія атакувала багатоквартирні будинки у Харкові

"Цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Попередньо ракетою С-300. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Згодом він уточнив, що наразі йдеться про двох постраждалих.

"Поки відомо про двох постраждалих - обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби", - зазначив міський голова Харкова.

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Пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що російські війська вдарили по Харкову двома ракетами С-300.

"Ворог вдарив по Харкову двома ракетами С-300. Пошкоджені скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві людини, стан легкий, надано медичну допомогу на місці", - написав Синєгубов.

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Атака на телевежу у Харкові

Армія РФ 22 квітня завдала удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. У місті були перебої з сигналом цифрового телебачення.

Війська РФ атакували обʼєкт телевізійної інфраструктури в Харкові ракетою Х-59, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 ЗС РФ завдали ракетний удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59», - йдеться у повідомленні.