У ніч на 24 квітня Росію знову атакували дрони. Відомо, що на території міста Липецьк упав дрон, а в Смоленській області горить нафтобаза.
Джерела Kyiv Post в спецслужбах підтверджують, що дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили дві нафтобази у Смоленській області.
"Цієї ночі «Роснєфть» недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської обл. РФ", - повідомляє наш співрозмовник.
За даними джерела Kyiv Post, на цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської «горючки». Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу
"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", - повідомило наше джерело.
СБУ повідомила про підозру п'ятьом бойовикам, які штурмували Мар’їнку та Вугледар
Атака дронів СБУ на Липецьк
Губернатор Липецької області Ігор Артамонова повідомив, що під час атаки в промисловій зоні Липецька впав безпілотник.
"Жертв немає. На місці події працюють співробітники правоохоронних органів", - ззазначив Артамонов.
У місцевих чатах повідомляють, що дронами було атаковано Липецький тракторний завод (ЛТЗ). Наразі ступінь пошкоджень підприємства невідомий.
"Липецький трактор" із 2004 року входить до машинобудівного концерну "Тракторні заводи" і виробляє, серед іншого, шасі для військової техніки. Завод випускав сільськогосподарські трактори, машини для прибирання вулиць, навантажувачі, зварювальні агрегати на базі тракторів, екскаватори.
У Смоленській області горить нафтобаза
Після атаки безпілотників сталося загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах Смоленської області.
"Цілком ймовірно, внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського і Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки. Прошу зберігати спокій і не піддаватися паніці", - написав губернатор області Василь Анохін.
Міноборони РФ про останні обстріли
У Міноборони РФ повідомили, що у ніч на 24 квітня черговими засобами ППО було знищено і перехоплено вісім українських БПЛА, з яких:
- три - над територією Курської області;
- два - над територією Бєлгородської області;
- два - над територією Воронезької області;
- один - над територією Смоленської області.
Атаки українських дронів по Росії - останні події
Востаннє Україна здійснила вдалі атаки дронами на енергетичну інфраструктуру РФ 20 квітня.
Тоді під атакою опинилася енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського військово-промислового комплексу. Внаслідок атаки були уражені електропідстанції та база зберігання пального на території Росії, повідомили нам тоді джерела в українських спецслужбах.
Міністерство оборони Росії повідомляло, що в ніч на 20 квітня дрони-камікадзе атакували низку обʼєктів паливно-енергетичного комплексу в кількох областях РФ.
Ще раніше, 17 квітня, джерела Kyiv Post у спецслужбах підтвердили, що безпілотники ГУР влучили в авіазавод ім. Горбунова в Казані, який виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М.
Коментарі (0)