У ніч на 24 квітня Росію знову атакували дрони. Відомо, що на території міста Липецьк упав дрон, а в Смоленській області горить нафтобаза.

Джерела Kyiv Post в спецслужбах підтверджують, що дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили дві нафтобази у Смоленській області.

"Цієї ночі «Роснєфть» недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської обл. РФ", - повідомляє наш співрозмовник.

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За даними джерела Kyiv Post, на цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської «горючки». Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу

"СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об’єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями", - повідомило наше джерело.

Більше по темі СБУ повідомила про підозру п'ятьом бойовикам, які штурмували Мар’їнку та Вугледар Служба безпеки зібрала доказову базу на ще п’ятьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення.

Атака дронів СБУ на Липецьк

Губернатор Липецької області Ігор Артамонова повідомив, що під час атаки в промисловій зоні Липецька впав безпілотник.

"Жертв немає. На місці події працюють співробітники правоохоронних органів", - ззазначив Артамонов.

У місцевих чатах повідомляють, що дронами було атаковано Липецький тракторний завод (ЛТЗ). Наразі ступінь пошкоджень підприємства невідомий.

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"Липецький трактор" із 2004 року входить до машинобудівного концерну "Тракторні заводи" і виробляє, серед іншого, шасі для військової техніки. Завод випускав сільськогосподарські трактори, машини для прибирання вулиць, навантажувачі, зварювальні агрегати на базі тракторів, екскаватори.

У Смоленській області горить нафтобаза

Після атаки безпілотників сталося загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах Смоленської області.

"Цілком ймовірно, внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського і Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки. Прошу зберігати спокій і не піддаватися паніці", - написав губернатор області Василь Анохін.