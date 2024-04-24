Державний департамент США у своєму звіті щодо порушень прав людини в 2023 році згадує національний телемарафон «Єдині новини» як приклад порушення свободи висловлювання в Україні.

Держдеп вказує, що Конституція та закони України передбачали свободу вираження поглядів, зокрема, преси та інших ЗМІ, але влада не завжди поважала ці права.

Національний телемарафон - інструмент контролю новин владою

У звіті зазначається, що Президент Зеленський підписав указ про запровадженя воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що зробило можливим подальше обмеження ЗМІ та свободи ЗМІ.

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«Наприклад, національний телемарафон – платформа, на якій змінюються канали, що дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну – забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм», – зазначено у звіті.

Понад те, вказується, що деякі ЗМІ повідомили про усунення їх від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року.

Держдеп: уряд України практикує "чорні списки" спікерів

У звіті стверджується, що український уряд забороняв, блокував або запроваджував санкції щодо ЗМІ та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або тих, які висловлювали позицію, яка, на думку влади, підривала суверенітет і територіальну цілісність країни.

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«Деякі спікери, які критикували уряд, також були занесені до чорного списку урядових програм новин. Журналісти-розслідувачі, які критикували уряд, інколи ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. Інші практики продовжували впливати на свободу ЗМІ, зокрема, самоцензура», – додають автори звіту.

Свобода слова в Україні під час широкомасштабної війни

В Україні моніторинг рівня свободи слова на регулярній основі проводить Інститут масової інформації (ІМІ).

За даними щомісячного моніторингу ІМІ, який називається Барометр свободи слова, у березні експерти ІМІ зафіксували 16 випадків порушень свободи слова і Україні.

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З них сім випадків – це російські злочини – кібератаки, обстріли телевеж у Харківській та Сумській областях, пошкодження офісу медіа внаслідок російських обстрілів, вимкнення українського мовлення внаслідок російських атак.

Також ІМІ зафіксував дев’ять порушень свободи слова, за які відповідальні громадяни України. Це випадки побиття, погроз, обмеження доступу до публічної інформації, непрямий тиск і кібератаки.

Станом на початок квітня, за даними ІМІ, загалом 76 медійників загинули внаслідок російської агресії, 10 із них – під час професійної діяльності.