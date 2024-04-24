Заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов був затриманий ввечері у вівторок, 23 квітня, за підозрою в отриманні хабара, повідомляє російське медіа ТАСС.

Заступника Шойгу відправили в СІЗО на два місяці - до 23 червня. Його підозрюють в отриманні хабара щонайменше 1 млн рублів.

У суді підтвердили, що заступник Шойгу отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міноборони РФ.

Як інформує ТАСС, президенту РФ Владіміру Путіну доповіли про затримання Іванова, а міністра оборони Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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Тимуру Іванову загрожує до 15 років колонії. Як повідомляють джерела ТАСС у правоохоронних органах, слідство домагатиметься арешту Іванова.

Хто такий Тимур Iванов

Тимур Іванов пропрацював у Міноборони РФ понад 10 років, обіймає посаду заступника міністра оборони з 2016 року. До цього він три роки очолював акціонерне товариство “Оборонстрой”, підвідомче міністерству оборони. Раніше він також працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

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У міністерстві Іванов займався питаннями, пов'язаними з будівництвом. Зокрема, він відповідав за створення головного храму збройних сил, космодрому "Восточний", а після повномасштабного вторгнення в Україну — за проєкт "відновлення" окупованого Маріуполя.