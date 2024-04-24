Керівник Офісу Президента (ОП) Андрій Єрмак заявив, що скоро будуть добрі новини про постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це очільник ОП розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Можу точно вам сказати - нові "Патріоти" будуть. Для нас другорядне питання, звідки вони до нас потраплять. Головне, щоб вони були, і були якнайшвидше, бо це захист наших міст, захист наших людей", - сказав Єрмак.

На запитання, з яких країн очікується постачання Patriot, Єрмак відповів: "Ми говоримо з багатьма партнерами, передусім американськими, бо це їхня зброя, від них, безумовно, багато що залежить. Але ми знаємо і про позицію канцлера ФРН Олафа Шольца, і інших. Я впевнений, що скоро ми будемо мати гарні новини".

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Постачання Україні систем ППО Patriot

Німеччина закликала Європейський Союз і НАТО якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус і міністерка закордонних справ Анналена Бербок започаткували спільну ініціативу з пошуку систем ППО та закликали треті країни переглянути свої можливості. Ініціатива обговорювалася на зустрічі голів МЗС країн G7.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував викупити системи протиповітряної оборони "Патріот" у країн, які їх мають, але не хочуть самостійно надавати Україні.

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Напередодні стало відомо, що Греція збирається передати Україні ЗРК Patriot PAC-3 під безпекові "гарантії США" щодо захисту від Туреччини та за пакет фінансової компенсації.

Україні критично потрібно більше Patriot

Україна неодноразово наголошувала на тому, що їй потрібно більше систем Patriot і ракет до них.

Україна - єдина країна у світі, яка стикається з балістичними ударами, тож наразі ЗРК "Patriot" не повинні бути в іншому місці, наголошував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав союзників надати Україні системи ППО після чергового масованого удару Росії по українській енергетичній інфраструктурі. Росія 22 квітня атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.